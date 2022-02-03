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ВСК по расследованию смерти судьи и мэра Кременчуга провела первое заседание

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Члены ВСК избрали секретаря и утвердили план работы
Члены ВСК избрали секретаря и утвердили план работы
Фото: Михайло Цимбалюк / Facebook

В четверг, 3 февраля, состоялось первое заседание временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию обстоятельств смерти судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Полтавской области Александра Лободенко и мэра Кременчуга Олега Бабаева. Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк.

На первом заседании члены ВСК избрали секретаря и утвердили план работы. К основным задачам комиссии отнесли:

  • проведение проверки хода расследования правоохранительными органами обстоятельств, повлекших смерть Лободенко и Бабаева;
  • осуществление парламентского контроля по соответствию действий правоохранительных органов по этому делу требованиям Конституции Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины, а также основным принципам осуществления судопроизводства;
  • проведение проверки сведений доказательной базы, выводов, экспертиз;
  • установление, сбор информации и получение пояснений от лиц, предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти по этому делу;
  • инициирование вопроса о привлечении виновных к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

"ВСК будет работать по принципу максимальной открытости и публичности в рамках украинского законодательства и преследует целью ни в коем случае не влияние на правоохранителей или судебную систему, а беспристрастное выяснение всех обстоятельств этого дела", – добавил Цимбалюк.

https://www.facebook.com/myhaylocymbalyk/posts/3238476009811647

Контекст:

Бабаев был убит 26 июля 2014 года рядом с его домом в Кременчуге. По данным правоохранителей, преступники, убившие Бабаева, сделали три выстрела и уехали с места преступления на машине ВАЗ белого цвета.

3 сентября тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заказчика убийства задержали. По информации МВД, заказчик заплатил исполнителям $70 тыс.

Один из четырех обвиняемых – собственник кременчугской телекомпании "Визит" Александр Мельник. Следствие считает, что он является организатором заказного убийства Бабаева, а также судьи Автозаводского суда Александра Лободенко. Эти дела были объединены в одно.

По данным "Кременчук Today"15 октября 2019 года Гадячский районный суд вынес первый приговор по делу об убийствах Бабаева и Лободенко. Один из исполнителей преступления Игорь Пасичный, который решил сотрудничать со следствием, признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы. Остальные обвиняемые остаются под стражей.

В декабре 2021 года издание "Апостроф" написало, что это уголовное производство в течение семи лет переходит из одной судебной инстанции в другую, в некоторых судах оно уже побывало дважды. Возможной причиной задержек адвокат пострадавшей стороны Анатолий Кононенко считает то, что на обвиняемых распространяется действие "закона Савченко" и, таким образом, им выгоднее провести больше времени в заключении до вынесения приговора.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: убийство, Кременчуг, Олег Бабаев, Михаил Цимбалюк
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