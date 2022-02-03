ВСК по расследованию смерти судьи и мэра Кременчуга провела первое заседание

На первом заседании члены ВСК избрали секретаря и утвердили план работы. К основным задачам комиссии отнесли:

"ВСК будет работать по принципу максимальной открытости и публичности в рамках украинского законодательства и преследует целью ни в коем случае не влияние на правоохранителей или судебную систему, а беспристрастное выяснение всех обстоятельств этого дела", – добавил Цимбалюк.

Контекст:

Бабаев был убит 26 июля 2014 года рядом с его домом в Кременчуге. По данным правоохранителей, преступники, убившие Бабаева, сделали три выстрела и уехали с места преступления на машине ВАЗ белого цвета.

3 сентября тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заказчика убийства задержали. По информации МВД, заказчик заплатил исполнителям $70 тыс.

Один из четырех обвиняемых – собственник кременчугской телекомпании "Визит" Александр Мельник. Следствие считает, что он является организатором заказного убийства Бабаева, а также судьи Автозаводского суда Александра Лободенко. Эти дела были объединены в одно.

По данным "Кременчук Today", 15 октября 2019 года Гадячский районный суд вынес первый приговор по делу об убийствах Бабаева и Лободенко. Один из исполнителей преступления Игорь Пасичный, который решил сотрудничать со следствием, признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы. Остальные обвиняемые остаются под стражей.

В декабре 2021 года издание "Апостроф" написало, что это уголовное производство в течение семи лет переходит из одной судебной инстанции в другую, в некоторых судах оно уже побывало дважды. Возможной причиной задержек адвокат пострадавшей стороны Анатолий Кононенко считает то, что на обвиняемых распространяется действие "закона Савченко" и, таким образом, им выгоднее провести больше времени в заключении до вынесения приговора.