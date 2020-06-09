Вся энергия Кабмина Украины сейчас направлена на то, чтобы взять вонючие миллиарды у МВФ – экономист Атаманюк

В настоящее время вся энергия Кабинета Министров Украины направлена на то, чтобы получить транш от Международного валютного фонда. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил генерал-майор налоговой полиции, бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины, экономист Юрий Атаманюк.

"Коррупция существует в любом государстве. Но все зависит от доли коррупции, насколько она влияет на экономику и затрагивает интересы обычного человека. У нас проблема – бытовая коррупция, с которой сталкивается каждый украинец. Надо помнить, что любые схемы и непрозрачные условия для бизнеса бьют по инвестиционной привлекательности страны. Когда существуют такие конвертационные центры, местные бизнесмены пользуются их услугами, а иностранные компании – нет. Они не хотят ставить под удар свой имидж. Но они не смогут тут честно конкурировать. Аналогичная ситуация с производством ликероводочной продукции и нефтепродуктов", – подчеркнул Атаманюк.

Он считает, что у Кабмина нет понимания того, как бороться с коррупцией в стране.

"То есть у нас системная проблема в экономике, которая влечет за собой цепочку проблем. С одной стороны, инвестор не может у нас открыть предприятие, потому что в стране неравные условия для бизнеса, с другой стороны, неравные условия и схемы не дают наполняться нашему бюджету. Порочный круг замкнут: чиновник не может жить без взятки, чтобы ее получить, должен существовать контрафакт, когда есть контрафакт – не может развиваться бизнес, нет бизнеса – нет поступлений в бюджет, нет поступлений – у чиновника нищенская зарплата, и он пошел за взяткой. При таких порядках общество и страна разрушаются. Нужно предпринимать стратегические действия, чтобы исправить ситуацию, разорвать этот порочный круг. Но мы не видим подобного понимания в Кабмине. Вся его энергия сейчас направлена на то, чтобы взять вонючие миллиарды у МВФ", – отметил Атаманюк.

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МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить до $3,5 млрд, а общий объем программы составляет $5 млрд. Совет директоров МВФ планирует одобрить финансирование в рамках программы stand-by на заседании 9 июня.

Официально меморандум о сотрудничестве Украины и МВФ пока не опубликован. По сообщениям СМИ, для получения траншей Киев должен будет выполнить еще ряд условий – так называемых структурных маяков, которые можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.

4 июня спикер Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что МВФ намерен оказать помощь Украине во время кризиса.