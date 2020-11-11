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"Вы уже прекратили незаконную добычу янтаря?". Политолог посоветовал министру Абрамовскому не лезть в дела Киева

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский показал "гиперлуп головного мозга и полное непонимание проблем на местах", заявил политолог, президент Центра инновационного консалтинга "КДА" Дмитрий Корнейчук.

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Корнейчук Абрамовскому: Ваша партия имеет серьезную поддержку среди киевлян? Если нет, то зачем лезть к местной власти со своими некомпетентными советами?
Корнейчук – Абрамовскому: Ваша партия имеет серьезную поддержку среди киевлян? Если нет, то зачем лезть к местной власти со своими некомпетентными советами?
Фото: ukrlife.tv

Власть проиграла местные выборы из-за полного непонимания местных проблем, об этом на своей странице в Facebook написал политолог, президент Центра инновационного консалтинга "КДА" Дмитрий Корнейчук, комментируя заявление министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского по поводу закупки автобусов для Киева.

"Министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский (кто это?) упрекнул Киев в закупке дизельных автобусов. Мол, это не лучшее решение, надо было электрические. По этому поводу есть несколько вопросов к министру-советчику. Вы уже прекратили незаконную добычу янтаря? Вы остановили вырубку закарпатских лесов? Может быть, решили проблему с захоронениями радиоактивных отходов? Или ваша партия имеет серьезную поддержку среди киевлян? Если нет, то зачем лезть к местной власти со своими некомпетентными советами?" – написал политолог. 

Он напомнил, что "этому носителю идей гиперлупа" ответил заместитель главы КГГА Виталия Кличко Александр Густелев.

"Для начала городу важно решить проблему маршруток и регулярности общественного транспорта. За 50 млн можно закупить либо 200 автобусов евро-5, либо 60 электро. Для электро еще нужна инфраструктура, а на это нужно время и дополнительный ресурс. То есть выбор простой: ждать еще несколько лет в условиях пандемии или начать решать проблему уже сейчас. Кличко логично выбрал "решать проблему уже сейчас" и, думаю, киевляне, уставшие ездить в устаревших маршрутках либо подолгу ждать транспорт на остановках, стоять в пробках на переполненных (в том числе и маршрутками) улицах, его поддерживают. Ну а министру, смотрящему на мир из окна Mercedes, этого не понять. В перспективе же, как я понимаю, Киев ждет расширение парка электрического транспорта и инфраструктуры под него. Зам Кличко озвучил планы на 2021–2023 годі по постепенному (!) выведению на маршруты электротранспорта. Но город трезво оценивает свои возможности (в отличие от министра, считающего чужие деньги) и потому начинает с главного", – заявил Корнейчук.

Он отметил, что Абрамовский показал "гиперлуп головного мозга и полное непонимание проблем на местах".

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4546619455412097

Абрамовский в интервью журналу "Фокус" назвал непонятным решение киевской власти о приобретении 200 автобусов.

"Я очень раздражен тем, что Киев снова закупил дизельные автобусы, считаю это не лучшим решением для XXI века. Понимаю, что закупить электрические автобусы дорого, под это также надо перестроить систему, сделать зарядные станции. Но начинать с чего-то надо. В Запорожье, Житомире задумались об электротранспорте, а в Киеве покупают 200 дизелей из Беларуси", – заявил Абрамовский.

На сайте КГГА опубликовали комментарий Густелева. Тот отметил, что Киев закупает современный транспорт, опираясь на критерии цены, качества и комфорта.

"Закупка новых автобусов была очень важна для столицы, поскольку только благодаря увеличению подвижного состава можно улучшить качество перевозок пассажиров. Приобретенный транспорт полностью отвечает требованиям экологичности – новые автобусы оборудованы двигателями Mercedes-Benz экологического стандарта ЕВРО-5", – заявил заместитель Кличко.

Теги: Киев, экология, КГГА, автобус, местные выборы, Александр Густелев, Роман Абрамовский, Дмитрий Корнейчук
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