Выборы в Украине состоятся 25 октября. Речь о локдауне не идет – министр Чернышов

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов рассказал, что правительство не рассматривает вопрос о переносе местных выборов из-за пандемии коронавируса.

Чернышов (слева): Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз Фото: minregion.gov.ua

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 8 октября, заявил, что в областные администрации Украины не поступало предложений о переносе местных выборов из-за пандемии коронавируса.

"Мы исходим из объективной картины, которую имеем. Но 25 октября местные выборы пройдут. Они пройдут уже по новому административно-территориальному устройству, который является результатом первого этапа реформы децентрализации, где мы принимали активное участие", – сказал министр.

На уточняющий вопрос журналиста о том, возможно ли перенести выборы из-за ухудшения эпидситуации, он ответил: "Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет".

За прошлые сутки в Украине подтвердили 5397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 244 734. Число жертв болезни достигло 4690, выздоровели от COVID-19 уже 108 233 пациента.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.