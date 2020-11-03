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"Высокие зарплаты и уровень знаний ниже украинских учителей". Ликарчук раскритиковал экспертов директоратов МОН

"Директоризация" Министерства образования и науки вряд ли дала что-либо позитивное образованию, особенно – дошкольному, общему среднему и профессионально-техническому, заявил экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

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Игорь Ликарчук: Мне, откровенно говоря, было очень смешно читать задания из тестов для будущих "государственных экспертов"
Игорь Ликарчук: Мне, откровенно говоря, было очень смешно читать задания из тестов для будущих "государственных экспертов"
Фото: studway.com.ua

Директораты с генеральными директорами и государственными экспертами в структуре Министерства образования и науки были созданы за счет средств международных доноров, но после их учреждения стали очевидными только два изменения, пишет в блоге на сайте osvita.ua экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

"Первое то, что часть работников Минобразования продолжала получать мизерные зарплаты, работая в департаментах, управлениях и отделах. Зато зарплата у работников директоратов стала намного-намного-намного больше... Второе изменение – то, что существенно увеличилось количество приказов, инструкций и других документов, которые начали девятым валом катиться из министерства и которые, откровенно говоря, по качеству подготовки и уровню обработки не отличались в положительную сторону от тех, что готовили старые кадры в департаментах", – написал эксперт.

Ликарчук добавил, что сам отбор работников директоратов был "довольно специфическим": в его основу был положен конкурс, важнейшей составляющей которого стали тестирования и уровень знания иностранных языков.

"Я имел возможность видеть несколько тех тестов, которые выполняли претенденты. Извините, но много простых учителей продуцируют тесты гораздо более высокого уровня. Мне, откровенно говоря, было очень смешно читать задания из тестов для будущих "государственных экспертов": почти все вопросы – обычная угадайка с нелепыми дистракторами. А что касается знания иностранного языка, то при всем моем понимании важности этого вопроса отмечу, что вряд ли можно было его ставить одним из главных в отборе экспертов. Поэтому и набрали в директораты не "государственных экспертов" в полном смысле этого слова, а скорее – агентов изменений", – считает он.

Таким образом, в директоратах представлено очень мало специалистов, имеющих необходимый опыт и знания, констатирует Ликарчук.

"В директораты пришли, видимо, неплохо образованные люди, многие с зарубежными дипломами, но, в большинстве своем с книжным уровнем знаний об образовании. Типа: "моя бабушка была учительницей, поэтому я знаю, что такое образование", – пишет Ликарчук.

"Директоризация" министерства вряд ли что-либо позитивное добавила образованию, добавил он, особенно – дошкольному, общему среднему, профессионально-техническому.

"Единственный "плюс" – рад за людей, работающих в директоратах. Потому что они получают зарплату, за которую можно жить. Чего не скажешь о работниках не директоратов", – резюмировал Ликарчук.

Теги: образование, зарплата, Министерство образования, конкурс, Игорь Ликарчук, кадры, тестирование
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