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"Я боюсь, что не успею кое-что увидеть, узнать или добиться". Сегодня выйдет ранее не опубликованное интервью Гордона с Кернесом

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом, записанное в 2013 году, начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Гордон не опубликовал интервью после записи по просьбе самого Кернеса
Гордон не опубликовал интервью после записи по просьбе самого Кернеса
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом, записанное в 2013 году – до Революции достоинства и покушения на политика. 

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", интервью не было опубликовано после записи по просьбе самого Кернеса.

"Геннадий Адольфович был очень откровенен в своих высказываниях, но в сложившейся тогда политической обстановке он попросил программу не выпускать. Говорил, что еще не время... Сейчас же обстоятельства изменились. Прошло 40 дней со дня смерти Кернеса, и я решил опубликовать это интервью в YouTube. Уверен, оно понравится зрителям", – сказал Гордон. 

Во время интервью Кернес говорил о своей юности, в частности, об уголовном деле, в котором фигурировал в начале 1990-х, и годах, проведенных в СИЗО, об Оранжевой революции, отношениях с бизнесменом Александром Ярославским, бывшим главой МВД, экс-генпрокурором Юрием Луценко и бывшим главой Харьковской облгосадинистрации Михаилом Добкиным, о тюремном заключении экс-премьер-министра, лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, о страхе, покушениях и угрозах, а также жене и детях.

"Знаете, я боюсь, что я не успею кое-что увидеть, кое-что узнать или добиться того, что поставил перед собой как цель. Хотя, не боюсь, а не согласен с тем, что не успею... А что бояться? Все происходит быстро, небольно и четко. Были ли покушения и угрозы? Считаю, что на эту тему нет смысла разговаривать. Почему? Потому что, как говорится, это делу не поможет", – сказал тогда Кернес. 

Кернес родился в 1959 году в Харькове. Окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого (специальность  правоведение) и Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца (специальность – государственное управление).

Трудовую деятельность начал в 1977 году на харьковском заводе "Свет шахтера". С 1980 года более 10 лет работал на государственных предприятиях города. С начала 1990-х занимался бизнесом.

В 1998 году Кернес впервые был избран депутатом Харьковского городского совета, затем избирался еще несколько раз. В 2002-м, а также в 2006–2010 годах был секретарем Харьковского горсовета. В 2010 году Кернес был избран мэром Харькова и занимал эту должность до своей смерти в декабре 2020 года. 

На жизнь Кернеса несколько раз покушались. В апреле 2014 года во время пробежки в него выстрелил неизвестный. Кернес выжил, но после покушения передвигался в инвалидной коляске. 

В августе (по другим данным – в сентябре) 2020 года Кернес заразился коронавирусом. От COVID-19 и его последствий политик лечился в немецкой клинике "Шарите". 16 декабря Кернес скончался

Теги: Юлия Тимошенко, Дмитрий Гордон, Юрий Луценко, Михаил Добкин, Харьков, Геннадий Кернес, Александр Ярославский, Оранжевая революция
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