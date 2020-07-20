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ПОЛИТИКА

Языковой законопроект Бужанского осенью будет неактуальным – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока не знает, будут ли рассматривать языковой законопроект авторства народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского летом на внеочередных сессиях.

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Разумков: Несмотря на реакцию, я менять позицию не буду. Считаю, что любые законы должны работать на пользу всего общества
Разумков: Несмотря на реакцию, я менять позицию не буду. Считаю, что любые законы должны работать на пользу всего общества 
Фото: EPA

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на пресс-конференции 20 июля, что рассматривать законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" авторства народного депутата Украины от "Слуги народа" Максима Бужанского на осенней сессии уже будет неактуально, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Если быть совсем корректными, там [изменения] связаны только с одной нормой – а именно преподаванием в школах с 1 сентября 2020 года. Насколько я понимаю, [в этот день] будет наше первое заседание четвертой сессии Верховной Рады Украины IX созыва, и именно этот законопроект, видимо, [тогда уже будет] неактуален", – сказал Разумков. 

Спикер напомнил, что на прошлой неделе состоялось последнее заседание третьей сессии. Но перед четвертой, в течение летних месяцев, Рада может провести внеочередные сессии. Будут ли на них рассматривать законопроект Бужанского, Разумков пока не знает.

"Что касается внеочередных сессий (это уже будут не заседания, а именно сессии), к сожалению, я здесь не могу на 100% комментировать, что попадет или что не попадет [в повестку дня]. Внеочередная сессия созывается согласно Конституции исключительно двумя путями: первый – это требование президента Украины, второй – это требование 150 народных депутатов. Именно они определяют перечень вопросов, которые выносятся на внеочередную сессию. Поэтому если таких инициатив от народных депутатов не будет или они будут, вы узнаете", – сказал Разумков. 

Журналистка уточнила, услышал ли парламент "голос улицы" по поводу языкового законопроекта. 

"Верховная Рада и народные депутаты должны слышать не голос улицы, а голос народа – это разные вещи. Народные депутаты должны в первую очередь ориентироваться на интересы Украины как государства, интересы украинского общества, интересы всех украинских граждан, – это 100%", – сказал Разумков.

У спикера спросили, есть ли вообще смысл возвращаться к языковому вопросу, учитывая реакцию общества.

"Несмотря на реакцию, я менять позицию не буду. Я считаю, что любые законы должны работать на пользу всего украинского общества – это касается культуры, языка, обороны, социальной защиты, – сказал Разумков.  – Сейчас многие занимаются манипуляциями, говоря о притеснениях или попытке что-то изменить. Единственным государственным языком в Украине является украинский язык. Думаю, что этот вопрос не поднимался, не поднимается и подниматься не будет. Но если мы говорим о защите интересов всех граждан, то надо исходить именно из этой позиции".

Законопроект Бужанского предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется на языках национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ.

Документ внесли в повестку последнего дня заседания третьей сессии работы парламента 17 июля. Народные депутаты не стали рассматривать законопроект Бужанского.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал депутатов не поддерживать законопроект Бужанского. Он отметил, что Министерство образования и науки в течение трех лет проводило всю необходимую работу для перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября. Кроме того, внесение изменений в законодательство потребует дополнительного финансирования. 

Из-за внесения законопроекта №2362 в повестку дня в Киеве на прошлой неделе проходили акции протеста

Теги: Верховная Рада, образование, русский язык, украинский язык, школы, Максим Бужанский, Дмитрий Разумков
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