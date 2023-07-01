Юлия Тимошенко заявила, что будет добиваться вето на законопроект №8401, который возвращает проверки для части бизнеса

Председатель "Батьківщини" Юлия Тимошенко в сессионном зале призвала народных избранников не поддерживать законопроект, так как он фактически "уничтожает остатки среднего класса в Украине".

"Этот закон касается не только работодателей, но и работающих людей. Если в результате этого закона исчезнут работодатели, у нас исчезнут и тысячи рабочих мест. Успешность любой страны, ее стабильность и стрессоустойчивость – это процент среднего класса. Если этот законопроект №8401 будет принят, это будет ликвидация руками парламента остатков среднего класса", – заявила Тимошенко с трибуны.

Тем не менее депутаты проголосовали за законопроект.

"Батьківщині" удалось добиться сохранения моратория на проверки большинства категорий бизнеса. И это единственная утешительная новость по результатам рассмотрения скандального законопроекта №8401. Мы продолжим вместе с бизнесом сбор подписей за петицию к президенту с требованием наложить вето на убийственный для сотен тысяч украинцев закон", – написала позже Тимошенко в своем Facebook.

Она добавила, что команда "Батьківщини" подготовит изменения к принятому закону.