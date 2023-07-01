Юлия Тимошенко заявила, что будет добиваться вето на законопроект №8401, который возвращает проверки для части бизнеса

Председатель "Батьківщини" Юлия Тимошенко в сессионном зале призвала народных избранников не поддерживать законопроект, так как он фактически "уничтожает остатки среднего класса в Украине".
"Этот закон касается не только работодателей, но и работающих людей. Если в результате этого закона исчезнут работодатели, у нас исчезнут и тысячи рабочих мест. Успешность любой страны, ее стабильность и стрессоустойчивость – это процент среднего класса. Если этот законопроект №8401 будет принят, это будет ликвидация руками парламента остатков среднего класса", – заявила Тимошенко с трибуны.
Тем не менее депутаты проголосовали за законопроект.
"Батьківщині" удалось добиться сохранения моратория на проверки большинства категорий бизнеса. И это единственная утешительная новость по результатам рассмотрения скандального законопроекта №8401. Мы продолжим вместе с бизнесом сбор подписей за петицию к президенту с требованием наложить вето на убийственный для сотен тысяч украинцев закон", – написала позже Тимошенко в своем Facebook.
Она добавила, что команда "Батьківщини" подготовит изменения к принятому закону.
Более года назад, в марте 2022-го, Верховная Рада Украины приняла закон, который называли "налоговой реформой военного времени". Целью закона было поддержать бизнес в условиях войны – он, в частности, отменил проверки бизнеса и штрафы за неиспользование регистраторов расчетных операций, установил нулевой акциз и семипроцентный НДС на топливо.
Также благодаря этому закону компании с оборотом до 10 млрд грн получили возможность перейти на упрощенную систему налогообложения (их отнесли к налогоплательщикам третьей группы) и вместо 20% НДС платить налог в 2% от дохода, как физлица-предприниматели. Для первой и второй групп плательщиков единого налога ввели возможность не платить единый налог, а также единый социальный взнос – за мобилизованных сотрудников.
В марте 2023 года глава финансового комитета Рады, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что уже с 1 июля "военные" льготы отменят, и анонсировал принятие правительственного законопроекта №8401. Кроме выполнения обязательств, которые Украина взяла на себя по меморандуму с МВФ, причиной возвращения к довоенному налогообложению Гетманцев называл контрнаступление сил обороны Украины. В первом чтении законопроект приняли 29 мая.