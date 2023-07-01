Рада частично отменила мораторий на проверки бизнеса и вернула довоенные налоги. Нардеп заявил, что "мы кинули МВФ"

Как отметил нардеп от "Голоса", первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, закон приняли "после долгих дискуссий". 239 народных депутатов проголосовали за закон, принятие которого является важным условием, предусмотренным соглашением с Международным валютным фондом, сообщил нардеп.

В меморандуме между Украиной и МВФ, который Минфин Украины публиковал в декабре 2022 года, сказано, что Украине для запуска новой полноценной программы сотрудничества с МВФ нужно выполнить несколько условий:

отменить мораторий на налоговые проверки бизнеса;

вернуть довоенный режим налогообложения и отменить "2% ФЛП" – перевести компании и физлиц-предпринимателей на те группы и ставки налогообложения, с которых они перешли на третью группу и налог в 2% от дохода после начала полномасштабной войны РФ против Украины;

обеспечить эффективное функционирование регистраторов расчетных операций (РРО).

Все эти нормы должны были вступить в силу с 1 июля, но так как Рада не успевала вовремя рассмотреть законопроект №8401 во втором чтении, в законопроекте эти сроки перенесли на месяц.

Глава финансового комитета Рады, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сообщил 30 июня, что все изменения, которые парламент одобрил, приняв налоговый закон, вступят в силу 1 августа.

Из его поста следует, что Украина выполнила не все требования, указанные в меморандуме. Так, система двухпроцентного единого налога будет отменена со следующего месяца (в законе урегулировали процесс перехода с льготных ставок налогообложения на довоенные).

Однако мораторий на документальные проверки бизнеса частично сохраняется.

"Мораторий на документальные проверки остается в силе, с учетом следующего: разрешенными остаются документальные внеплановые проверки по отдельным основаниям их проведения; плановые проверки до конца военного положения проводятся исключительно в отношении субъектов хозяйствования в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции, в сфере игорного бизнеса, и тех, кто оказывает финансовые, платежные услуги", – рассказал Гетманцев.

Также, по его словам, в период с 1 августа и до конца военного положения устанавливается мораторий на проведение документальных проверок по уплате единого социального взноса (ЕСВ).

"Налогоплательщики освобождаются от ответственности за нарушения в сфере применения РРО, совершенные в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, а также за нарушения в сфере уплаты ЕСВ, совершенные с начала военного положения и до 1 августа 2023 года", – добавил нардеп.

По мнению Железняка, "по инициативе Офиса президента мы в последний момент кинули МВФ".

"Даже не то что по сути, а по форме. Тупо, нагло и достаточно просто кинули. Закон был в Раде с января, было целых пять месяцев нормально все прокоммуницировать и объяснить, а не в последний день менять редакцию…. Короче, если бы кто-то не жевал сопли полгода, то могли бы нормально провести переговоры и получить то же самое по сути, но без кидка по форме. Наша программа с МВФ – на четыре года. Никакого шанса ее сорвать нет (думаю, объяснять, насколько мы сейчас зависим от иностранного финансирования, не нужно). Требования пересматриваются каждый квартал. Первый пересмотр мы прошли, а вот во второй пересмотр в сентябре – октябре нам все кидки сразу вспомнят. И учитывая, что некоторые "таланты" из ОП так нормально и не прокоммуницировали заранее с МВФ, вернется это очень конкретными и детальными требованиями в обновленном меморандуме. Которые реально будут гораздо хуже, чем было сейчас. И шансов это уже не выполнить у нас не будет", – заявил он.