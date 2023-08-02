"За рамками закона и здравого смысла". Фракция "Евросолидарности" в Киевсовете прокомментировала обвинения трех депутатов в уклонении от военной службы

Во фракции ЕС заявили, что депутаты-военнослужащие поступили в распоряжение КВГА по приказу командира Фото: eurosolidarity.org

"Следователи ГБР объявили обвинение депутатам, которые проходят службу в одной из воинских частей Киева. Мы считаем преследование коллег-военнослужащих ВСУ попыткой ликвидировать местное самоуправление в столице, чтобы передать все полномочия военно-гражданской администрации", – сказано в заявлении.

Депутаты считают, что ГБР "вышло за рамки закона и здравого смысла", так как речь идет о депутатах, которые с первых часов полномасштабного российского вторжения в Украину записались в 206-й батальон теробороны. "То есть обвинения касаются периода, когда угроза для столицы миновала и эти военнослужащие получили приказ командира отбыть в распоряжение ВГА Киева. Этот приказ выполнялся, так как не был отменен до их перевода в другой батальон 29 марта 2023 года", – подчеркнули в "Европейской солидарности".

Авторы обращения назвали меру пресечения, на которой настаивает прокуратура, "откровенно издевательской". "Арест на 60 суток препятствует их службе в армии и делает невозможным выполнение депутатских обязанностей и участие в сессиях Киевсовета", – говорится в заявлении.

Депутаты считают, что власти хотят "руками ГБР парализовать работу местного самоуправления, чтобы затем передать полномочия ВГА".

"Мы решительно протестуем против наступления на децентрализацию, одну из самых успешных реформ в Украине. Те, кто препятствует защите государства, будут обязательно привлечены к ответственности и окажутся на скамье подсудимых", – заключили во фракции ЕС.