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"Заканчивается это все крышеванием". Нардеп Дубинский заявил, что СБУ занялась вопросом законности установки киосков в Киеве

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал копию письма первого заместителя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Евгения Айдемского в департамент экономики и инвестиций исполкома Киевсовета с просьбой предоставить копии ряда документов, касающихся установки киосков в столице.

Дубинский: Видимо эти киоски (их 1000 шт.) очень опасны для государственности. На таможне порядок, х...ле. Можно уже заняться и киосками
Дубинский: Видимо эти киоски (их 1000 шт.) очень опасны для государственности. На таможне порядок, х...ле. Можно уже заняться и киосками
Фото: Александр Дубинский / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил в Telergam, что Служба безопасности Украины "в рамках какого-то дела" занялась вопросом законности установки киосков в Киеве.

"Видимо, эти киоски (их 1000 шт.) очень опасны для государственности. На таможне порядок, х...ле. Можно уже заняться и киосками. [...] Заканчивается это все крышеванием ларьков. Ларечная экономика. Что тут выдумывать", – написал он.

Нардеп обнародовал копию письма первого заместителя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Евгения Айдемского в департамент экономики и инвестиций исполкома Киевсовета, датированного 8 октября. 

Айдемский просит выдать копии документов об утверждении порядка проведения инвестиционного конкурса в 2007 году, состава конкурсной комиссии, документов всех участников конкурсов на установку ларьков на остановках общественного транспорта за 2016 год, документов об участии в конкурсах, бухгалтерских документов, смет, банковских выписок и других документов.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году заявлял о необходимости лишить СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушениям в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, так как это "не соответствует европейским традициям", сообщала пресс-служба главы государства.

3 сентября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3087-д о создании в Украине нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности. Нардепы предлагают лишить правоохранительные органы "несвойственных им функций" и создать в Украине единый государственный орган, ответственный за борьбу с экономическими преступлениямиСоавтор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев говорил, что его принятия требует бизнес, "который устал от давления налоговой милиции, МВД, СБУ".

Теги: СБУ, МАФ, Александр Дубинский
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