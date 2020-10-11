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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд в Луганской области приговорил к тюремному заключению экс-боевика "ЛНР", который в августе сдался украинским военным

Рубежанский городской суд Луганской области утвердил сделку о признании вины Игорем Катренко, который был снайпером "ЛНР", и приговорил его к пяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Адвокат экс-боевика рассказал, что его подзащитный рассчитывает на обмен удерживаемыми лицами и хочет "вернуться домой".

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Катренко присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году
Катренко присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году
Фото: ssu.gov.ua

Рубежанский городской суд Луганской области на заседании 5 октября приговорил бывшего снайпера "ЛНР" к более чем пятилетнему тюремному заключению, приговор суда обнародовали в Едином реестре судебных решений 8 октября.

Суд утвердил сделку о признании экс-боевика виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и независимость Украины) и ч. 2. ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкции статей предусматривают до 10 лет тюрьмы, но, учитывая то, что экс-боевик пошел на сделку со следствием, его приговорили к пяти годам и шести месяцам тюремного заключения. До вступления в силу приговора он остается в СИЗО.

Имени снайпера в решении суда не указывают, но в Службе безопасности Украины сообщили, что речь идет о мужчине, который добровольно сдался украинским военным в августе этого года, так как не выдержал издевательств со стороны главарей.

Волонтер Роман Доник рассказывал в Facebook, что экс-боевика зовут Игорь Катренко. Номер "военного билета" Катренко, обнародованный Доником, совпадает с номером, который указан в материалах суда.

https://www.facebook.com/skitalec/posts/3557249257640343

По данным Службы безопасности Украины, житель Луганска Катренко присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году. "Был зачислен в террористической батальона "Заря" на должность разведчика. Там он осуществлял сбор разведданных на наблюдательных постах боевиков. Позже он перевелся в Первомайск в "15-й батальон теробороны 2-го армейского корпуса народной милиции "ЛНР", – сказано в релизе СБУ.

Следствие установило, что наемник оказывал вооруженное сопротивление силам антитеррористической операции / операции Объединенных сил вблизи линии разграничения, участвовал в боях под Золотым Луганской области.

Адвокат Катренко Сергей Жердеев сказал "Ґратам", что его подзащитный "очень рассчитывает на обмен [удерживаемыми лицами]. Хочет вернуться домой".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Украина, тюрьма, СИЗО, снайпер, снайперы, боевики, приговор, Золотое, Роман Доник, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, суд
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