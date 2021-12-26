Заказчик моего преследования – мэр Кременной Струк – руководитель луганского "Нацкорпуса"

"Заказчик моего судилища – [мэр города Кременная Луганской области] Владимир Струк, а механизм давления – ГП Украины... Прокуроры в своей публикации идентифицировали меня, указали мой возраст и статус руководителя партийной организации, которому вручили подозрение. Используя свои информационные каналы, заведомо предали уголовному делу политический контекст – спасибо, что не забываете обо мне ни на минуту", – подчеркнул Кириллов.
По его словам, обоснование рисков запрошенной для него меры пресечения удивило судью. В рапорте оперуполномоченного указано, что человек, находившийся за соседним с Кирилловым столом в кафе, услышал, что политик "громко говорил о своих проблемах с полицией и желании скрыться за границей".
По мнению прокуратуры, представитель "Нацкорпуса" может скрыться на временно оккупированной территории Украины.
"Наша организация неоднократно требовала от областного прокурора Николая Прибеги сообщить о подозрении военному преступнику Владимиру Струку, провести публичную встречу с представителями моей организации в присутствии журналистов. На предложение публичной встречи я получил отказ из пресс-службы Луганской прокуратуры", – отметил Кириллов.
Он заявил, что прокуратура предпринимает "убогие попытки выбить его из общественной жизни".
"Мы выбрали свой путь и идем по нему до конца. Несмотря на все гадости, которые приготовила система, мы становимся сильнее. В нужный период наш возраст, энтузиазм и приобретенный опыт ляжет в основу спасения Украины от таких, как вы! Родную страну я покидать не собираюсь, но, смотря на вас, прислужники, это ежегодно делают миллионы украинцев!" – заявил глава луганской областной организации "Нацкорпуса".
Представители партии "Национальный корпус" 26 октября пикетировали Офис генерального прокурора с требованием сообщить Струку подозрение в государственной измене в рамках открытых против него уголовных производств.
Кириллов отметил, что Струк был организатором псевдореферендума в Луганске и призывал к свержению конституционного строя в Украине.
"Струк чувствует себя в Кременной царем и богом. Он безнаказанно занимается рэкетом по аграриям в селе Поповка. Вопреки воле местных жителей, строит мусороперерабатывающий завод в черте города. Проводит сессии горсовета с нарушением всех норм, не допуская местных жителей. Частная пивоварня Струка производит "Московское" пиво с российским триколором. Фамилия Струк – это плевок в лицо всем, кто проливал кровь за Украину", – заявил он.