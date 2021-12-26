Заказчик моего преследования – мэр Кременной Струк – руководитель луганского "Нацкорпуса"

"Заказчик моего судилища – [мэр города Кременная Луганской области] Владимир Струк, а механизм давления – ГП Украины... Прокуроры в своей публикации идентифицировали меня, указали мой возраст и статус руководителя партийной организации, которому вручили подозрение. Используя свои информационные каналы, заведомо предали уголовному делу политический контекст – спасибо, что не забываете обо мне ни на минуту", – подчеркнул Кириллов.

По его словам, обоснование рисков запрошенной для него меры пресечения удивило судью. В рапорте оперуполномоченного указано, что человек, находившийся за соседним с Кирилловым столом в кафе, услышал, что политик "громко говорил о своих проблемах с полицией и желании скрыться за границей".

По мнению прокуратуры, представитель "Нацкорпуса" может скрыться на временно оккупированной территории Украины.

"Наша организация неоднократно требовала от областного прокурора Николая Прибеги сообщить о подозрении военному преступнику Владимиру Струку, провести публичную встречу с представителями моей организации в присутствии журналистов. На предложение публичной встречи я получил отказ из пресс-службы Луганской прокуратуры", – отметил Кириллов.

Он заявил, что прокуратура предпринимает "убогие попытки выбить его из общественной жизни".

"Мы выбрали свой путь и идем по нему до конца. Несмотря на все гадости, которые приготовила система, мы становимся сильнее. В нужный период наш возраст, энтузиазм и приобретенный опыт ляжет в основу спасения Украины от таких, как вы! Родную страну я покидать не собираюсь, но, смотря на вас, прислужники, это ежегодно делают миллионы украинцев!" – заявил глава луганской областной организации "Нацкорпуса".