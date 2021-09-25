Залужный о модернизации вооружения в Украине: Половину танков уже обновили, "Грады" улучшают до "Ольхи"

"Если мы посмотрим на вертолеты Ми-8МСБ, то от этого вертолета от советских времен остался только разве что один фюзеляж, все остальное производится на территории Украины. Сегодня мы не можем на 100% обеспечить модернизацию тех же танков, но на сегодня уже 50% из них модернизированы. Опять же, от советского танка там остался только корпус. У государства будут средства, государство будет нам их выделять, мы будем расти и дальше. И это касается остального вооружения", – сказал он.

По его словам, реактивные системы залпового огня "Град" также модернизируют.

"Грады" модернизируются к виду "Ольха" или даже "Ольха-М". Опять же, на сегодня мы не можем себе позволить взять каждый реактивный дивизион отдельной бригады и модернизировать. Это средства. Это очень много средств. Но опять же такая работа идет", – заключил главнокомандующий.