"Почему Запад должен нам помогать?" Климкин прокомментировал проект госбюджета Украины сказкой о волках

"На месте наших зарубежных партнеров я бы "успокоился" после пересмотра проекта нашего бюджета на 2022 год. В смысле военной помощи. Конечно, выводы делать рано, до утверждения еще много всего. Однако по этому проекту мы похожи на пастушка из известной сказки, который постоянно говорит "волки, волки", а затем ему уже никто не верит, когда волки реально появились", – написал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина говорит об угрозе полномасштабного российского вторжения, военного или гибридного, но почти не увеличивает расходы на разработку и производство вооружений.

"Более того, мы видим шантаж России путем размещения оружия и новых подразделений вдоль наших границ. Видим учения "Запад 2021", которые являются беспрецедентными по масштабу. Видим попытки проглотить Беларусь и полуокружить Украину с трех направлений: с юга, востока и севера. Видим массированную паспортизацию и выборы в российскую Госдуму на оккупированной территории. Если этот проект бюджета является нашим ответом на эти угрозы, то спросите себя, а почему Запад должен бороться за нас и нам помогать, если мы сами не готовы и – главное – не хотим помогать", – объяснил Климкин.

По его словам, если Украина "не способна и не хочет сформулировать ответ на все эти угрозы", то для Запада все заявления с украинской стороны "будут выглядеть банальным блефом".