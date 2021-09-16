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В Днепре произошел теракт, Кабмин утвердил госбюджет 2022, Еврокомиссия одобрила транш в €600 млн для Украины. Главное за день

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Во взорвавшемся автомобиле было два человека
Во взорвавшемся автомобиле было два человека
Фото: dp.npu.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 15 сентября.

Теракт в Днепре

Утром на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль. Погибли два человека – начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью областного управления ГСЧС Дарья Гречищева, а также инструктор по тактической медицине, член совета общественной организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.

Расследование ведет СБУ, она квалифицировала взрыв как террористический акт.

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2022 год

Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. На дорожную инфраструктуру планируют направить 124 млрд грн.

Кабмин ликвидировал ГАСИ

Кабинет Министров ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и передал ее функции другому органу – Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Всех сотрудников ГАСИ уволят, в штат нового ведомства их принимать не будут, заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Он также анонсировал анализ деятельности ликвидированной инспекции "за все время ее существования".

По словам Чернышрва, ответственность застройщиков за нарушение проектной документации ужесточат.

Евросоюз выделил Украине еще €600 млн

Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в размере €600 млн на борьбу с COVID-19.

Цена на газ в Европе продолжает расти

Цена на газ в ходе торгов 15 сентября достигала €79 за МВт-ч ($964 за 1 тыс. м³). Это максимальная цена с марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

В Кремле заявили, что рост цены на газ в Европе "к России не имеет никакого отношения", но при этом отметили, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" "сбалансирует газовый рынок".

Правительство Украины ожидает, что тарифы на горячую воду и отопление в течение отопительного сезона 2021/2022 не будут увеличиваться, несмотря на скачки цен на мировых рынках.

Россия и Беларусь завершили учения "Запад 2021"

В Нижегородской области РФ прошла церемония закрытия масштабных военных учений России и Беларуси "Запад 2021". В них принимали участие около 200 тыс. человек и до 760 единиц боевой техники.

Теги: Россия, теракт, Беларусь, Кабинет Министров, взрыв, газ, госбюджет, Еврокомиссия, учения, Евросоюз, ГАСИ, Алексей Чернышов, цена на газ
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