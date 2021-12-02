Замглавы МИД Божок подал в отставку

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею", – написал Божок.

В заявлении, которое он приложил к твиту, Божок написал, что просит уволить его по собственному желанию.