Замглавы МИД Божок подал в отставку

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею", – написал Божок.
В заявлении, которое он приложил к твиту, Божок написал, что просит уволить его по собственному желанию.
Подав у відставку.— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021
Чому? Прийде час, розповім.
Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені.
Честь маю! pic.twitter.com/aId5i86YXR
Божок был главой Службы внешней разведки с 2017-го по 2019 год. Ему инкриминировали незаконный прием Сергея Семочко на должность первого заместителя главы СВР. Назначение Семочко легло в основу подозрения пятому президенту страны Петру Порошенко. 11 июня 2020 года Государственное бюро расследований составило подозрение и Божку.
Как выяснила "Украинская правда", после назначения Семочко тогдашний глава разведки Божок издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.
Осенью 2018 года вышло в эфир расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.
Как утверждал источник издания "ГОРДОН", основанием для открытия производства против Божка стало письмо тогдашнего главы СВР Валерия Евдокимова в Госбюро расследований. Евдокимов якобы ссылался на внутренние распорядительные акты своего предшественника о допуске Семочко к гостайне и начислении ему около 1,5 млн грн заработной платы. При этом в письме уточняется, что около 1 млн грн из этой суммы остались на депозитном счете СВР, а доступ Семочко к гостайне предоставили после отставки Божка, рассказал собеседник.
Божок был назначен заместителем министра иностранных дел Украины в марте 2019 года. В июне 2020 года его отстранили от должности на время расследования.16 апреля 2021 года Божок сообщил, что суд его "полностью реабилитировал". 19 апреля он написал заявление о возвращении к работе на имя главы МИД Дмитрия Кулебы.