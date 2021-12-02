ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Замглавы МИД Божок подал в отставку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Божок не сообщил причины ухода с должности
Божок не сообщил причины ухода с должности
Фото: lb.ua

Замглавы Министерства иностранных дел и экс-глава Службы внешней разведки Егор Божок 2 декабря сообщил в Twitter, что написал заявление об отставке.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене.  Честь имею", – написал Божок.

В заявлении, которое он приложил к твиту, Божок написал, что просит уволить его по собственному желанию.

Контекст:

Божок был главой Службы внешней разведки с 2017-го по 2019 год. Ему инкриминировали незаконный прием Сергея Семочко на должность первого заместителя главы СВР. Назначение Семочко легло в основу подозрения пятому президенту страны Петру Порошенко. 11 июня 2020 года Государственное бюро расследований составило подозрение и Божку.

Как выяснила "Украинская правда", после назначения Семочко тогдашний глава разведки Божок издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Осенью 2018 года вышло в эфир расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

Как утверждал источник издания "ГОРДОН", основанием для открытия производства против Божка стало письмо тогдашнего главы СВР Валерия Евдокимова в Госбюро расследований. Евдокимов якобы ссылался на внутренние распорядительные акты своего предшественника о допуске Семочко к гостайне и начислении ему около 1,5 млн грн заработной платы. При этом в письме уточняется, что около 1 млн грн из этой суммы остались на депозитном счете СВР, а доступ Семочко к гостайне предоставили после отставки Божка, рассказал собеседник.

Божок был назначен заместителем министра иностранных дел Украины в марте 2019 года. В июне 2020 года его отстранили от должности на время расследования.16 апреля 2021 года Божок сообщил, что суд его "полностью реабилитировал". 19 апреля он написал заявление о возвращении к работе на имя главы МИД Дмитрия Кулебы.

Теги: Украина, СВР, Егор Божок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом
"Слай и его мама". Модель Ратаковски снялась для глянца вместе с девятимесячным сыном
"Слай и его мама". Модель Ратаковски снялась для глянца вместе с девятимесячным сыном
Горбунов посадил четырехлетнего сына за руль внедорожника за 2,5 млн грн
Горбунов посадил четырехлетнего сына за руль внедорожника за 2,5 млн грн
"Не могу поверить, что женюсь на тебе". 22-летний сын Бекхэма показал, как восхищается невестой
"Не могу поверить, что женюсь на тебе". 22-летний сын Бекхэма показал, как восхищается невестой
"Глазищи", "Похожа на порнозвезду". Каминская снялась в коротком топе с огромным декольте
"Глазищи", "Похожа на порнозвезду". Каминская снялась в коротком топе с огромным декольте
"Ну все, Ксюха попала. Теперь будут обвинять в пропаганде однополой любви". Собчак показала поцелуй с подругой
"Ну все, Ксюха попала. Теперь будут обвинять в пропаганде однополой любви". Собчак показала поцелуй с подругой
76-летний Дунаевский женился в восьмой раз
76-летний Дунаевский женился в восьмой раз
"Черт, это горячо". Дочь Болдуина и Бейсингер в нижнем белье показала пышные формы
"Черт, это горячо". Дочь Болдуина и Бейсингер в нижнем белье показала пышные формы
"Мокрая девочка". Партнерша Melovin по "Танцам со звездами" Русина показала голое тело в прозрачном белье
"Мокрая девочка". Партнерша Melovin по "Танцам со звездами" Русина показала голое тело в прозрачном белье
Спирс в день своего 40-летия покинула США вместе с молодым женихом. На борту певица целовалась с Асгари, а он сжимал ее ягодицы
Спирс в день своего 40-летия покинула США вместе с молодым женихом. На борту певица целовалась с Асгари, а он сжимал ее ягодицы
"Длинные волосы к лицу", "Похожа на Джулию Робертс". Мейхер показала лицо крупным планом
"Длинные волосы к лицу", "Похожа на Джулию Робертс". Мейхер показала лицо крупным планом
  "Он рад". Писательница Сиболд извинилась перед человеком, который провел в тюрьме 16 лет после ее ложного обвинения в изнасиловании
  "Он рад". Писательница Сиболд извинилась перед человеком, который провел в тюрьме 16 лет после ее ложного обвинения в изнасиловании
"Какой большой уже!" Брухунова показала лицо сына от 76-летнего Петросяна
"Какой большой уже!" Брухунова показала лицо сына от 76-летнего Петросяна
"Им спокойнее друг без друга". Тоня Матвиенко высказалась о раздельном проживании матери Нины Матвиенко с отцом Петром Гончаром
"Им спокойнее друг без друга". Тоня Матвиенко высказалась о раздельном проживании матери Нины Матвиенко с отцом Петром Гончаром
В сеть попали фото, как Аффлек и Лопес разгружали грузовик с продуктами
В сеть попали фото, как Аффлек и Лопес разгружали грузовик с продуктами
"Дерзкая кошечка", "Женственность как она есть". Димопулос снялась голой
"Дерзкая кошечка", "Женственность как она есть". Димопулос снялась голой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (295022)
2
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (178141)
3
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (150753)
4
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (84067)
5
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (60443)
6
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (57663)
7
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь (57298)
8
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (54256)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS