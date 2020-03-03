Замглавы МИД Украины Божок: Квинтэссенцией атаки "русского мира" будут торжества по случаю 9 Мая

РФ уже начала информационно-пропагандистскую атаку, поводом для которой является 75-я годовщина окончания Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Божок: Истерия так называемого победобесия является попыткой вызвать очередной виток эскалации на востоке и, возможно, даже на юге Украины Фото: lb.ua

Министерство иностранных дел Украины идентифицировало начало новой информационно-пропагандистской атаки Российской Федерации, направленной на возвращение в повестку дня концепции так называемого русского мира. Об этом в интервью "Укринформу", которое опубликовано 3 марта, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Квинтэссенцией этой атаки будут торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Кремль пытается максимально использовать эти дни для того, чтобы создать информационный повод для доказательства валидности "русского мира". Эта информационная атака проводится по отношению ко всему европейскому региону – Украине, другим восточноевропейским странам, некоторые признаки этой кампании мы увидели в Западной и Южной Европе", – сказал дипломат.

О пропагандистских усилиях России поставлены в известность партнеры Украины, отметил Божок.

"По моему личному убеждению, все, что происходит сейчас, эта истерия так называемого победобесия, является попыткой создать претекст, чтобы вызвать очередной виток эскалации на востоке и, возможно, даже на юге Украины, чтобы снова дестабилизировать регион в целом", – добавил он.

В Кремле сообщали, что намерение посетить праздничные мероприятия 9 мая, посвященные Дню Победы, подтвердили 17 лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Также Кремль направил приглашения на празднование премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Дональду Трампу, а также лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что Кремль пригласит на празднование президента Украины.

Речь идет о годовщине капитуляции нацистской Германии, датой которой Россия считает 9 мая 1945 года. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.