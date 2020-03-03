Замглавы МИД Украины Божок: Какой реакции мира на атаку боевиков в районе Золотого вы ждали? Ракетного удара по Москве?

Тактика Кремля заключается в том, чтобы через события на Донбассе спровоцировать Третью мировую войну, но во всем мире считают, что в ХХІ веке спорные вопросы не решаются военными методами. Такое мнение выразил заместитель министра внутренних дел Украины Егор Божок.

Украинские военные удержали позиции после атаки диверсантов в Луганской области, утверждали в Минобороны Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr (архив)

Нападение диверсионной группы российских наемников на украинские позиции в районе Золотого Луганской области было попыткой возобновить активные боевые действия на фронте, однако мировое сообщество отреагировало мгновенно. Об этом в интервью "Укринформу", которое опубликовано 3 марта, сказал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Отвечая на замечание журналиста о том, что реакцией в мире вновь стала "глубокая обеспокоенность", Божок заявил: "А вы какой реакции ожидали – ракетного пуска по Москве? Тактика Кремля заключается в том, чтобы спровоцировать активную агрессию, по сути, Третью мировую войну. А логика и мировоззрение всего прогрессивного человечества, в том числе Украины, – что в XXI веке спорные вопросы решаются иными, а не военными, методами".

Вернуть Россию в рамки международного права Украина и ее партнеры могут только методами дипломатического и экономического принуждения, отметил замминистра.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил также в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и хутора Вольный Луганской области, недалеко от зоны отвода сил и средств в Золотом.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил глава Генштаба Руслан Хомчак.

Украинские военные после боя оставили один опорный пункт, но при этом удержали позиции, утверждает министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами".