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Замглавы ОП Шурма может стать премьер-министром – СМИ

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Ростислав Шурма был назначен на должность замглавы Офиса президента 23 ноября 2021 года
Ростислав Шурма был назначен на должность замглавы Офиса президента 23 ноября 2021 года
Фото: Ростислав Шурма / Facebook

Издание "Дело" пишет со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины, что кандидатура заместителя главы ОП Ростислава Шурмы рассматривается на должность главы правительства.

"Возможным новым главой Кабинета Министров Украины может стать нынешний заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Об этом Delo.ua сообщил источник в Офисе президента", – сказано в материале издания.

Контекст:

Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Киево-Могилянскую академию (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет имени Вадима Гетьмана (экономическая теория).

Он – бывший гендиректор завода "Запорожсталь" (2012–2019), входящего в группу "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова, входит в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома". 

Также Шурма руководил процессами интеграции всех новых предприятий, вошедших в состав группы компаний "Метинвест", – Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, "Траметал", "Промет", Макеевского металлургического завода, отмечается на сайте "Укроборонпрома".

Кроме того, Шурма возглавлял запорожскую областную организацию Оппозиционного блока в 2019 году, ранее был помощником своего отца – нардепа от Оппозиционного блока Игоря Шурмы, говорится на сайте "Чесно". В 2010 году был избран депутатом Донецкого областного совета VI созыва от Партии регионов (шел под 76-м номером в списке партии). 

Шурму назначили на должность замглавы ОП 23 ноября 2021 года, после увольнения Юлии Свириденко, которая с поста в ОП перешла на должность министра экономики.

Теги: Кабинет Министров, премьер-министр, Офис президента Украины, назначение, Ростислав Шурма
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