Замглавы ОП Шурма может стать премьер-министром – СМИ

"Возможным новым главой Кабинета Министров Украины может стать нынешний заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Об этом Delo.ua сообщил источник в Офисе президента", – сказано в материале издания.

Контекст:

Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Киево-Могилянскую академию (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет имени Вадима Гетьмана (экономическая теория).

Он – бывший гендиректор завода "Запорожсталь" (2012–2019), входящего в группу "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова, входит в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Также Шурма руководил процессами интеграции всех новых предприятий, вошедших в состав группы компаний "Метинвест", – Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, "Траметал", "Промет", Макеевского металлургического завода, отмечается на сайте "Укроборонпрома".

Кроме того, Шурма возглавлял запорожскую областную организацию Оппозиционного блока в 2019 году, ранее был помощником своего отца – нардепа от Оппозиционного блока Игоря Шурмы, говорится на сайте "Чесно". В 2010 году был избран депутатом Донецкого областного совета VI созыва от Партии регионов (шел под 76-м номером в списке партии).

Шурму назначили на должность замглавы ОП 23 ноября 2021 года, после увольнения Юлии Свириденко, которая с поста в ОП перешла на должность министра экономики.