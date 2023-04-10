Зеленский назначил бывшего прокурора Кравченко главой Киевской ОВА

Зеленский подписал документ 10 апреля.

Кабмин согласовал кандидатуру Кравченко 7 апреля.

Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру, отмечается на сайте Киевской областной прокуратуры.

Как указано в его автобиографии, в органах прокуратуры он работает с 2012 года. В 2014–2015 годах принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе (в это время занимал должность прокурора Южного региона Украины). Кравченко представлял сторону обвинения в ряде резонансных дел. В частности, он возглавлял группу прокуроров в уголовном производстве, открытом в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственный измены и пособничества в ведении агрессивной войны. По этому делу Януковича в 2019 году осудили на 13 лет.

Кравченко в начале 2023 года принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ, но не смог победить.