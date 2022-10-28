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Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ

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Президент назначил своего бывшего уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ начальником одного из департаментов спецслужбы
Президент назначил своего бывшего уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ начальником одного из департаментов спецслужбы
Фото: ssu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 27 октября подписал указ о назначении Романа Семенченко начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Указ №741/2022 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Семенченко – уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ работал с 1993 года. С сентября 2013-го по март 2014 года занимал должность начальника управления СБУ в Житомирской области. До этого назначения в течение двух лет занимал должность замглавы управления СБУ в Днепропетровской области.

В декларации, поданной в марте 2017 года, Семенченко указывал должность "тот, кто был в распоряжении главы СБУ".

11 октября 2019 года Зеленский назначил его уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ, а 15 июня 2021 года уволил с этой должности.

Имеет медаль "За военную службу Украине" от 2003 года.

В 2021 году расследователи "Слідства.Інфо" сообщали, что семья Семенченко владеет двумя квартирами в Киеве (одна из которых – почти 500 м²), поместьем под Днепром, девятью земельными участками, тремя элитными внедорожниками и двумя водными мотоциклами.

Журналисты отмечали, что супруга сотрудника СБУ Елена Семенченко вела совместный бизнес с днепровским бизнесменом и местным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаилом Кошляком, которого LB.ua называло руководителем силового блока группы "Приват". В 2015 году Кошляка задерживала СБУ вместе с еще одним днепровским бизнесменом Геннадием Корбаном.

Теги: СБУ, указ, Владимир Зеленский, президент, назначение, Роман Семенченко
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