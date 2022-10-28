Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ

Президент назначил своего бывшего уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ начальником одного из департаментов спецслужбы Фото: ssu.gov.ua

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Семенченко – уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ работал с 1993 года. С сентября 2013-го по март 2014 года занимал должность начальника управления СБУ в Житомирской области. До этого назначения в течение двух лет занимал должность замглавы управления СБУ в Днепропетровской области.

В декларации, поданной в марте 2017 года, Семенченко указывал должность "тот, кто был в распоряжении главы СБУ".

11 октября 2019 года Зеленский назначил его уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ, а 15 июня 2021 года уволил с этой должности.

Имеет медаль "За военную службу Украине" от 2003 года.

В 2021 году расследователи "Слідства.Інфо" сообщали, что семья Семенченко владеет двумя квартирами в Киеве (одна из которых – почти 500 м²), поместьем под Днепром, девятью земельными участками, тремя элитными внедорожниками и двумя водными мотоциклами.

Журналисты отмечали, что супруга сотрудника СБУ Елена Семенченко вела совместный бизнес с днепровским бизнесменом и местным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаилом Кошляком, которого LB.ua называло руководителем силового блока группы "Приват". В 2015 году Кошляка задерживала СБУ вместе с еще одним днепровским бизнесменом Геннадием Корбаном.