Зеленский назначил нового начальника управления СБУ в Черновицкой области

Соответствующий указ №522/2022 опубликован на сайте президента.
"Назначить Петрова Михаила Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области", – говорится в тексте указа.
До назначения Петров занимал должность заместителя начальника управления СБУ в Черновицкой области, отмечает Общественное.
26 июля 2021 года Зеленский уволил предыдущего главу управления СБУ в Черновицкой области Виталия Монастырецкого. Указ обнародован на сайте президента.
Согласно данным портала Opendatabot, обязанности начальника спецслужбы в регионе исполнял Владимир Компаниченко, который до 2021 года занимал должность заместителя начальника СБУ в Херсонской области, отмечает "Чернівецький промінь".