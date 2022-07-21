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Зеленский назначил нового начальника управления СБУ в Черновицкой области

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Зеленский (на фото) подписал указ о назначении Петрова главой управления СБУ в Черновицкой области
Зеленский (на фото) подписал указ о назначении Петрова главой управления СБУ в Черновицкой области
Фото: president.gov.ua (иллюстративное)

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля назначил Михаила Петрова начальником управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Соответствующий указ №522/2022 опубликован на сайте президента.

"Назначить Петрова Михаила Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области", – говорится в тексте указа.

До назначения Петров занимал должность заместителя начальника управления СБУ в Черновицкой области, отмечает Общественное.

Контекст:

26 июля 2021 года Зеленский уволил предыдущего главу управления СБУ в Черновицкой области Виталия Монастырецкого. Указ обнародован на сайте президента.

Согласно данным портала Opendatabot, обязанности начальника спецслужбы в регионе исполнял Владимир Компаниченко, который до 2021 года занимал должность заместителя начальника СБУ в Херсонской области, отмечает "Чернівецький промінь".

Теги: СБУ, Украина, Черновицкая область, указ, Владимир Зеленский, спецслужбы, президент, назначение
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