Зеленский назначил нового замглавы Службы внешней разведки

Синайко переходит в СВР вслед за Литвиненко Фото: niss.gov.ua

Соответствующий указ президент подписал 28 июля.

Синайко ранее был начальником департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины, потом работал в аппарате Совета национальной безопасности и обороны и в Институте стратегических исследований.

До недавнего времени директором института был Александр Литвиненко, которого 23 июля Зеленский назначил главой СВР.