Зеленский назначил послов в Австрии, Индонезии и Танзании

Послом Украины в Австрии стал Василий Химинец, который указан на сайте Министерства иностранных дел Украины как директор первого территориального департамента МИД.

Посольство Украины в Индонезии возглавил Василий Гамянин. На сайте МИД упоминаний о нем нет. Известно, что с октября 2012 года по сентябрь 2013 года Гамянин был временным поверенным в делах Украины в Китайской Народной Республике.

Послом Украины в Танзании будет по совместительству посол Украины в Кении Андрей Праведник.