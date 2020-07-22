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ПОЛИТИКА

Зеленский не научился доверять никому, кроме старых знакомых, но так управлять страной невозможно – Пекар

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет понять, что его нынешнее окружение "невероятно токсично" для него, считает преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

Пекар: Возникает нехорошее предположение, что у президента (на фото) нет чувства юмора
Пекар: Возникает нехорошее предположение, что у президента (на фото) нет чувства юмора
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает "токсичности" своего окружения. Такое мнение общественный деятель, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар выразил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 21 июля.

"Окружение президента сейчас невероятно токсично для него, но он этого не хочет понять. Зеленский так и не научился доверять никому, кроме старых знакомых, но так управлять огромной страной невозможно", – сказал он.

По словам эксперта, окружение президента дает ему "вредные советы".

"Хотел бы обратить внимание, что почти три четверти граждан, согласно недавнему опросу Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", считают окружение президента нечестными и непорядочными людьми, притом что доверие к самому Зеленскому еще держится на уровне", – отметил Пекар.

Он считает, что "личная обида и вредные советы ближайшего окружения" главы государства привели к непродуманным шагам относительно ряда активистов, недовольных Зеленским.

"Если ты полжизни высмеивал со сцены политиков, нужно быть готовым, что тебя станут высмеивать самого. Возникает нехорошее предположение, что у президента нет чувства юмора. Ведь можно было бы высмеять обидчиков, и тогда победа в словесной дуэли осталась бы за президентом", – объяснил Пекар.

Зеленский выиграл выборы президента Украины в 2019 году. Во втором туре выборов 21 апреля за него проголосовало 73,22% украинцев, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг" 16-17 июля, работой Зеленского довольны 37% украинцев, недовольны – 59%.

Теги: политика, Владимир Зеленский, активист, Валерий Пекар
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