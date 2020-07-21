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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Гончаренко заявил, что Зеленский мог тайно встречаться с Путиным в Крыму. В МИД Украины отреагировали

По информации нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, президент Украины Владимир Зеленский отправился в резиденцию в Херсонской области в тот же день, когда в оккупированном Крыму находился российский президент Владимир Путин. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только после деоккупации.

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Путин 20 июля находился в Крыму
Путин 20 июля находился в Крыму
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля отправился в государственную резиденцию "Бирючий остров" в Херсонской области, недалеко от административной границы с Крымом; и в этот же день в оккупированной Керчи находился российский президент Владимир Путин, сказал в своем влоге на YouTube народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Я не могу утверждать, что будет встреча с Путиным или его эмиссарами, но интересное совпадение, согласитесь", – заявил он.

По словам нардепа, "дача Хрущева" на острове Бирючьем знакома Путину: в 2003 году он встречался там с украинским президентом Леонидом Кучмой во время обострения конфликта вокруг Тузлы.

21 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook, заявил, что встреча Зеленского и Путина в Крыму была бы возможна при условии деоккупации полуострова.

"Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. Ничего о готовности России провести такую церемонию мне пока не известно, к сожалению", – сказал министр.

Он напомнил, что президент России поехал в аннексированный Крым, чтобы участвовать в закладке новых кораблей для Черноморского флота, "демонстрируя тем самым дальнейшее укрепление военного присутствия в Крыму и нарушение обязательств России как государства-оккупанта.

"Поэтому ни встреча в Крыму, ни встреча на границе немыслима. И мне даже странно, что кто-то начинает разгонять подобные вещи", – резюмировал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/2342853946008701/

Поездка Путина в Крым была перенесена с 16-го на 20 июля. МИД Украины назвал посещение полуострова главой Кремля "циничным и демонстративным пренебрежением" нормами международного права.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Владимир Путин, Крым, Херсонская область, Алексей Гончаренко, аннексия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, резиденции, встреча
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