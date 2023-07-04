Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции ситуацию на поле боя, последние события в РФ и оборонную поддержку Украины

"Обсудили ситуацию на поле боя, последние события на территории России, темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке от Швеции. Договорились координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО", – написал президент.
Он поблагодарил Кристерссона за результативное полугодовое председательство Швеции в Совете Европейского союза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против страны-агрессора России.
Разговор состоялся накануне визита Кристерссона в США, где он встретится с президентом Джо Байденом. Лидеры, в частности, обсудят поддержку Украины.
Во время визита в Украину 15 февраля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина получит 51 боевую машину пехоты CV90 и артиллерийские установки Archer.
На эту помощь Украине шведский парламент в феврале выделил $400 млн, сообщала пресс-служба Риксдага. Пакет также включает оборудование для разминирования и легкие противотанковые комплексы NLAW.
23 марта Риксдаг одобрил предложение правительства о передаче Украине военной помощи еще примерно на $605 млн.
В 2022 году объем помощи Украине со стороны Швеции превысил €900 млн, из них более €570 млн – военная поддержка, заявлял министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, сообщает "Укринформ".