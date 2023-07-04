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Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции ситуацию на поле боя, последние события в РФ и оборонную поддержку Украины

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Зеленский: Договорились координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО
Зеленский: Договорились координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом он сообщил в Telegram.

"Обсудили ситуацию на поле боя, последние события на территории России, темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке от Швеции. Договорились координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО", – написал президент.

Он поблагодарил Кристерссона за результативное полугодовое председательство Швеции в Совете Европейского союза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против страны-агрессора России.

Разговор состоялся накануне визита Кристерссона в США, где он встретится с президентом Джо Байденом. Лидеры, в частности, обсудят поддержку Украины.

Контекст:

Во время визита в Украину 15 февраля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина получит 51 боевую машину пехоты CV90 и артиллерийские установки Archer

На эту помощь Украине шведский парламент в феврале выделил $400 млн, сообщала пресс-служба Риксдага. Пакет также включает оборудование для разминирования и легкие противотанковые комплексы NLAW.

23 марта Риксдаг одобрил предложение правительства о передаче Украине военной помощи еще примерно на $605 млн.

В 2022 году объем помощи Украине со стороны Швеции превысил €900 млн, из них более €570 млн – военная поддержка, заявлял министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, сообщает "Укринформ".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Швеция, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Ульф Кристерссон
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