Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции ситуацию на поле боя, последние события в РФ и оборонную поддержку Украины

Зеленский: Договорились координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО Фото: president.gov.ua

"Обсудили ситуацию на поле боя, последние события на территории России, темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке от Швеции. Договорились координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО", – написал президент.

Он поблагодарил Кристерссона за результативное полугодовое председательство Швеции в Совете Европейского союза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против страны-агрессора России.

Разговор состоялся накануне визита Кристерссона в США, где он встретится с президентом Джо Байденом. Лидеры, в частности, обсудят поддержку Украины.