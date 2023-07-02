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Байден и шведский премьер-министр обсудят поддержку Украины и вступление Швеции в НАТО

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Байден примет Кристерссона в Белом доме
Байден примет Кристерссона в Белом доме
Фото: EPA

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 1 июля.

"Президент Байден и премьер-министр Кристерссон рассмотрят наше растущее сотрудничество в области безопасности и подтвердят свое мнение о том, что Швеция должна вступить в НАТО как можно скорее", – говорится в сообщении.

Также лидеры обсудят "общую приверженность поддержке Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России и более тесному трансатлантическому сотрудничеству в отношении Китайской Народной Республики".

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО тормозят две страны – Турция и Венгрия. Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобрила заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана. 

В частности, Турция заявила, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция дала понять, что этого не произойдет, и на данный момент процесс застопорился.

В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО после того, как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

4 июня в Стамбуле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

Парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО до осенней сессии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Швеция, Джо Байден, Белый дом, война России против Украины, Ульф Кристерссон
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