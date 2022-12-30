Зеленский обсудил в премьером Греции, как сделать более содержательным двустороннее сотрудничество

"Поблагодарил за теплые пожелания украинского народа и оборонную поддержку в текущем году. Получил заверение о таком уровне поддержки в следующем. Наметили совместные мероприятия", – написал он по итогам разговора.

Также Зеленский и Мицотакис согласовали как в 2023 году сделать еще более содержательным двустороннее сотрудничество. Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении, текст опубликован на его сайте.