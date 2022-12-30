ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил в премьером Греции, как сделать более содержательным двустороннее сотрудничество

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский и Мицотакис говорили по телефону
Зеленский и Мицотакис говорили по телефону
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Поблагодарил за теплые пожелания украинского народа и оборонную поддержку в текущем году. Получил заверение о таком уровне поддержки в следующем. Наметили совместные мероприятия", – написал он по итогам разговора. 

Также Зеленский и Мицотакис согласовали как в 2023 году сделать еще более содержательным двустороннее сотрудничество. Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении, текст опубликован на его сайте. 

Контекст:

Греция последовательно поддерживает Украину и предоставляет действенную помощь, в первую очередь, в оборонной сфере, отмечал Зеленский в октябре, во время визита главы МИД страны Никоса Дендиаса в Киев. 

В частности, Греция поставляет Украине бронированные машины пехоты БМП-1. Речь о 40 бронемашинах.  Поставки организовали по схеме "кругового обмена" с Германией, взамен страна получает такое же количество немецких БМП Marder. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Греция, Владимир Зеленский, война России против Украины, Кириакос Мицотакис, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье (56672)
2
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (49996)
3
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (44639)
4
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину (41477)
5
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине (39236)
6
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках (38587)
7
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу (32648)
8
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки (27654)
 
 
 
 