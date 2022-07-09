Зеленский объяснил причину массового увольнения украинских послов 9 июля

"Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины", – сказал он.

Зеленский отметил, что кандидатуры на освободившиеся должности готовятся по линии Министерства иностранных дел Украины.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube