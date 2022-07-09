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Зеленский объяснил причину массового увольнения украинских послов 9 июля

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Зеленский объяснил увольнения ротацией
Зеленский объяснил увольнения ротацией
Фото: president.gov.ua

Увольнение ряда руководителей украинских посольств 9 июля связано с ротацией дипломатов. Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины", – сказал он.

Зеленский отметил, что кандидатуры на освободившиеся должности готовятся по линии Министерства иностранных дел Украины.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

9 июля президент Украины уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии, Любовь Непоп с должности посла в Венгрии, Евгения Перебийниса с должности посла в Чехии, Вячеслава Яцюка с должности посла в Норвегии, а также Игоря Полиха, который представлял Украину (в том числе по совместительству) в Бангладеш, Индии, Мальдивах, Шри-Ланке и Непале.

Теги: Германия, Индия, Чехия, посольство, Норвегия, Венгрия, Непал, Шри-Ланка, ротация, Владимир Зеленский, дипломаты, президент, увольнение, Мальдивы, посол, ролик
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