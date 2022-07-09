Зеленский объяснил причину массового увольнения украинских послов 9 июля

"Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины", – сказал он.
Зеленский отметил, что кандидатуры на освободившиеся должности готовятся по линии Министерства иностранных дел Украины.
9 июля президент Украины уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии, Любовь Непоп с должности посла в Венгрии, Евгения Перебийниса с должности посла в Чехии, Вячеслава Яцюка с должности посла в Норвегии, а также Игоря Полиха, который представлял Украину (в том числе по совместительству) в Бангладеш, Индии, Мальдивах, Шри-Ланке и Непале.