Зеленский подписал указ о введении санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкционных мерах в отношении физических и юридических лиц РФ. Кто именно попал в список, в Офисе президента Украины не уточняют.

Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 14 декабря 2020 года Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц Российской Федерации. Указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 декабря 2020 года, опубликован на сайте Офиса президента.

Санкционный список на сайте не размещен. В сообщении указали, что одно из решений СНБО засекречено. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины – обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. Министерству иностранных дел Украины – проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер", – отмечено в решении СНБО.

14 декабря 2020 года стало известно, что после состоявшихся "торгов"в оккупированном Россией Крыму продали винодельческое предприятие "Массандра". Владельцем 100% акций "Массандры" стало ООО "Южный проект", связанное с основным акционером банка "Россия" Юрием Ковальчуком, которого министерство финансов США называло "личным кассиром" президента РФ Владимира Путина.

15 декабря в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что Украина готовит санкционный пакет против РФ.