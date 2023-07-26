Зеленский подписал закон, который возвращает довоенные налоги

Закон отменяет единый налог в размере 2% с 1 августа 2023 года, уточняет Железняк.

При этом плательщик будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН с указанием того, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без подачи такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемой системы, его автоматически переведут на систему, на которой он находился до избрания 2% ЕН.

Недавно созданные субъекты хозяйствования, которые со дня госрегистрации выбрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%.

Также автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена.

Кроме того, плательщики, которые в 2023 году перешли с 2% ЕН на общую систему, имеют право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом, в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года, такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа 2023 года.

Также законопроектом с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО. При этом предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО (кроме как при торговле подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий);

Закон также предусматривает:

"технический долг" (который возник с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;

сохранить право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий);

предоставить возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощенной форме.