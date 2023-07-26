Зеленский подписал закон, который возвращает довоенные налоги

Закон отменяет единый налог в размере 2% с 1 августа 2023 года, уточняет Железняк.
При этом плательщик будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН с указанием того, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без подачи такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемой системы, его автоматически переведут на систему, на которой он находился до избрания 2% ЕН.
Недавно созданные субъекты хозяйствования, которые со дня госрегистрации выбрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%.
Также автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена.
Кроме того, плательщики, которые в 2023 году перешли с 2% ЕН на общую систему, имеют право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом, в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года, такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа 2023 года.
Также законопроектом с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.
С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО. При этом предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО (кроме как при торговле подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий);
Закон также предусматривает:
В марте 2022-го Верховная Рада Украины приняла закон, который называли "налоговой реформой военного времени". Его целью было поддержать бизнес в условиях войны – он, в частности, отменил проверки бизнеса и штрафы за неиспользование регистраторов расчетных операций, установил нулевой акциз и семипроцентный НДС на топливо.
Также благодаря этому закону компании с оборотом до 10 млрд грн получили возможность перейти на упрощенную систему налогообложения (их отнесли к налогоплательщикам третьей группы) и вместо 20% НДС платить налог в 2% от дохода, как физлица-предприниматели. Для первой и второй групп плательщиков единого налога ввели возможность не платить единый налог, а также единый социальный взнос – за мобилизованных сотрудников.
В марте 2023 года глава финансового комитета Рады, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что уже с 1 июля "военные" льготы отменят, и анонсировал принятие правительственного законопроекта №8401. Кроме выполнения обязательств, которые Украина взяла на себя по меморандуму с МВФ, причиной возвращения к довоенному налогообложению Гетманцев называл контрнаступление сил обороны Украины.
В первом чтении законопроект приняли 29 мая, во втором – 30 июня.