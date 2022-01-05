Зеленский подписал закон, который вводит в Украине понятие "профессиональное военное образование"

Президент подписал закон почти через две недели после получения Фото: Офіс Президента України / Facebook

Верховная Рада приняла этот документ 17 декабря 2021 года. На подпись президенту закон передали 24 декабря.

"Документ совершенствует образовательный процесс и научную и научно-техническую деятельность в высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, военных научных учреждениях, а также предусматривает повышение качества подготовки военных специалистов", – говорится в сообщении Офиса президента.

Один из соавторов закона, бывший нардеп от "Слуги народа", а ныне вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эксклюзивном комментарии изданию "ГОРДОН" отмечала, что его принятие является важным шагом в реформировании военного образования и науки.

"Мы достигли цели – усовершенствовали военное образование и науку. Впервые ввели понятие "профессиональное военное образование" в закон Украины "Об образовании", стандартизировали уровни военного образования с уровнями стран – членов НАТО, предоставили особые полномочия органам государственной власти, к сфере управления которых принадлежат высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и научные учреждения. Это ощутимый прогресс, учитывая наше стремление иметь профессиональные Вооруженные силы", – подчеркнула политик.

Она отмечала, что "в исполнение положений ст. 15 закона Украины "О национальной безопасности Украины" по подготовке кадров устанавливается, что уровень военного образования "оперативно-тактический" и "оперативно-стратегический" приравнивается к уровню военного образования "оперативный" и "стратегический" соответственно".

"Они будут идентичны уровням военного образования государств – членов НАТО", – подчеркивала Верещук, представляя законопроект в парламенте.