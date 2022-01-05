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ПОЛИТИКА

Зеленский подписал закон, который вводит в Украине понятие "профессиональное военное образование"

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Президент подписал закон почти через две недели после получения
Президент подписал закон почти через две недели после получения
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1986-ІХ, который вносит изменения в законодательство о военном образовании и науке. Об этом 5 января проинформировал сайт главы государства.

Верховная Рада приняла этот документ 17 декабря 2021 года. На подпись президенту закон передали 24 декабря.

"Документ совершенствует образовательный процесс и научную и научно-техническую деятельность в высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, военных научных учреждениях, а также предусматривает повышение качества подготовки военных специалистов", – говорится в сообщении Офиса президента.

Один из соавторов закона, бывший нардеп от "Слуги народа", а ныне вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эксклюзивном комментарии изданию "ГОРДОН" отмечала, что его принятие является важным шагом в реформировании военного образования и науки.

"Мы достигли цели – усовершенствовали военное образование и науку. Впервые ввели понятие "профессиональное военное образование" в закон Украины "Об образовании", стандартизировали уровни военного образования с уровнями стран – членов НАТО, предоставили особые полномочия органам государственной власти, к сфере управления которых принадлежат высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и научные учреждения. Это ощутимый прогресс, учитывая наше стремление иметь профессиональные Вооруженные силы", – подчеркнула политик.

Она отмечала, что "в исполнение положений ст. 15 закона Украины "О национальной безопасности Украины" по подготовке кадров устанавливается, что уровень военного образования "оперативно-тактический" и "оперативно-стратегический" приравнивается к уровню военного образования "оперативный" и "стратегический" соответственно".

"Они будут идентичны уровням военного образования государств – членов НАТО", – подчеркивала Верещук, представляя законопроект в парламенте.

Контекст:

В 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе Украина активизировала сотрудничество с НАТО. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

21 декабря 2021 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что за последние два года Украина реализовала две трети всех стандартов НАТО, которые имплементированы за последние 25 лет.

Теги: Верховная Рада, образование, наука, военные, законодательство, Владимир Зеленский, закон
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