Верещук: В законодательство впервые введено понятие "профессиональное военное образование"

Ирина Верещук: Это ощутимый прогресс, учитывая наше стремление иметь профессиональные Вооруженные силы Фото: пресс-служба Ирины Верещук

"Во исполнение положений ст. 15 закона Украины "О национальной безопасности Украины" по подготовке кадров устанавливается, что уровень военного образования "оперативно-тактический" и "оперативно-стратегический" приравнивается к уровню военного образования "оперативный" и "стратегический" соответственно. Они будут идентичны уровням военного образования государств – членов НАТО", – сказала Верещук, представляя законопроект в парламенте.

В эксклюзивном комментарии интернет-изданию "ГОРДОН" она отметила, что принятие этого законопроекта является важным шагом в реформировании военного образования и науки.

"Мы достигли цели – усовершенствовали военное образование и науку. Впервые ввели понятие "профессиональное военное образование" в закон Украины "Об образовании", стандартизировали уровни военного образования с уровнями стран – членов НАТО, предоставили особые полномочия органам государственной власти, к сфере управления которых принадлежат высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и научные учреждения. Это ощутимый прогресс, учитывая наше стремление иметь профессиональные Вооруженные силы", – подчеркнула политик.