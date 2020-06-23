Зеленский подписал закон об инвентаризации лесов

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон предусматривает создание в стране новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде.

Сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, будут вноситься в государственный земельный кадастр Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов". Об этом 23 июня сообщает сайт Офиса президента.

Отмечается, что данный закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное.

Согласно документу, порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждает Кабинет Министров Украины, проводить ее будут за счет государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, будут вноситься в государственный земельный кадастр.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

2 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2379, которым внесла изменения в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось (.rtf), что государственный учет лесного фонда в Украине проводили в 1996-м и 2011 годах, актуальной информации о лесном фонде страны нет.

Народные депутаты отмечали, что инвентаризацию лесов проводят большинство стран Европы, США, Канада, Австралия, Япония, Китай, Индия, Россия и Новая Зеландия, а в Украине эта процедура законодательно не была прописана.

По оценке авторов законопроекта, на инвентаризацию лесов ежегодно нужно выделять из госбюджета около 9 млн грн, в том числе 2 млн грн – на содержание постоянного персонала специализированной госорганизации и 3 млн грн – на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов. В отдельные годы затраты составят от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн, поскольку нужно будет приобрести программное обеспечение, приборы, оборудование и автомобили.

В первом чтении законопроект приняли в феврале.