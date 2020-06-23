ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский подписал закон об инвентаризации лесов

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон предусматривает создание в стране новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде.

Сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, будут вноситься в государственный земельный кадастр
Сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, будут вноситься в государственный земельный кадастр
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов". Об этом 23 июня сообщает сайт Офиса президента.

Отмечается, что данный закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное.

Согласно документу, порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждает Кабинет Министров Украины, проводить ее будут за счет государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, будут вноситься в государственный земельный кадастр.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

2 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2379, которым внесла изменения в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось (.rtf), что государственный учет лесного фонда в Украине проводили в 1996-м и 2011 годах, актуальной информации о лесном фонде страны нет. 

Народные депутаты отмечали, что инвентаризацию лесов проводят большинство стран Европы, США, Канада, Австралия, Япония, Китай, Индия, Россия и Новая Зеландия, а в Украине эта процедура законодательно не была прописана.

По оценке авторов законопроекта, на инвентаризацию лесов ежегодно нужно выделять из госбюджета около 9 млн грн, в том числе 2 млн грн – на содержание постоянного персонала специализированной госорганизации и 3 млн грн  на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов. В отдельные годы затраты составят от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн, поскольку нужно будет приобрести программное обеспечение, приборы, оборудование и автомобили. 

В первом чтении законопроект приняли в феврале.

Теги: Верховная Рада, Украина, законодательство, Владимир Зеленский, лесное хозяйство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
Адвокат Ефремова: Близкий друг Михаила умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен
Адвокат Ефремова: Близкий друг Михаила умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Ничего, что половина браков распадается в первые три года". Сын Повалий поделился свадебными снимками
"Ничего, что половина браков распадается в первые три года". Сын Повалий поделился свадебными снимками
  34-летняя Вика из "НеАнгелов" заговорила о материнстве
34-летняя Вика из "НеАнгелов" заговорила о материнстве
"Знак огня". Гребенщиков выпустил новый альбом. Слушать
"Знак огня". Гребенщиков выпустил новый альбом. Слушать
Шварценнегер провел выходные в компании своей 45-летней подруги
Шварценнегер провел выходные в компании своей 45-летней подруги
"Ничего нового, ничего интересного". Maruv упрекнули в однообразии за свежее видео
"Ничего нового, ничего интересного". Maruv упрекнули в однообразии за свежее видео
"Илон так счастлив!" Мама Маска показала, как он играет со своим сыном. Видео
"Илон так счастлив!" Мама Маска показала, как он играет со своим сыном. Видео
"Градский не родственник вам?", "Или Сталлоне". В Instagram заметили сходство отца Узерли с российским певцом и голливудским актером
"Градский не родственник вам?", "Или Сталлоне". В Instagram заметили сходство отца Узерли с российским певцом и голливудским актером
"Кристиночка, до слез! Сил тебе и мужества все пережить". Коллеги выражают сочувствие Асмус после ее заявления о разводе с Харламовым
"Кристиночка, до слез! Сил тебе и мужества все пережить". Коллеги выражают сочувствие Асмус после ее заявления о разводе с Харламовым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS