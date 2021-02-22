Зеленский пообещал запустить новые маршруты поездов "Интерсити" и проект пригородных поездов City Express

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к усовершенствованию существующих маршрутов поездов "Интерсити" и анонсировал новый проект пригородных поездов под названием City Express. Об этом он сообщил на форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня у Крюковского [вагоностроительного] завода есть государственный заказ. Он изготавливает новые пассажирские вагоны для украинской железной дороги. Кроме этого, мы усовершенствуем существующие маршруты поездов "Интерсити" и готовим новые. Наша цель – чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум три-четыре часа", – сказал он.

Кроме того, по его словам, в настоящее время готовится новый проект пригородных поездов City Express.

"Это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает Киев, Харьков, Днепр", – отметил президент. "Разработка этого проекта по Харькову и Днепру уже стартовала, по Kyiv City Express сейчас идут переговоры с потенциальными партнерами", – объяснил Зеленский.

"Проходят также переговоры о привлечении иностранного инвестора с дальнейшим развертыванием в Украине производства подвижного состава для железной дороги", – добавил он.

"Интерсити" – это скоростные междугородние поезда. Они распространены во многих странах Европы и отличаются от обычных поездов тем, что делают промежуточные остановки только в крупных городах или на узловых станциях.

Сейчас поезда класса "Интерсити", по информации сайта intercityukraine.com, перевозят пассажиров в 22 странах Европы. В Украине поезда "Интерсити" и "Интерсити+" появились во время подготовки страны к чемпионату Европы по футболу Евро 2012. Поезда класса "Интерсити" и "Интерсити+" начали движение по железным дорогам Украины 7 июня 2012 года.