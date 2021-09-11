Зеленский поручил Кабмину активизировать господдержку кинематографа в Украине

В указе перечислены поручения для Кабинета Министров "с целью содействия развитию кинематографии как экономически самодостаточной и конкурентоспособной индустрии, формирования современной инфраструктуры для производства, демонстрации и распространения кинопродукции, создания для иностранных субъектов кинематографии благоприятных условий для производства фильмов на территории Украины".

В Офисе президента (ОП) отметили 11 сентября, что задачи Кабмину Зеленский поставил по случаю Дня украинского кино, который отмечают сегодня.

"Правительство должно ускорить разработку законопроекта об общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии и подать его на рассмотрение Верховной Рады. Также должно быть активизировано предоставление государственной поддержки кинематографии", – говорится в сообщении.

В пресс-службе президента рассказали, что "Кабмин должен урегулировать вопрос об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке работ и услуг иностранным субъектам кинематографии при производстве ими фильмов на территории Украины для предоставления им государственной поддержки в форме государственной субсидии для возврата части осуществленных при производстве фильмов квалифицированных расходов".

"Кроме того, функции по формированию и реализации государственной политики в сфере кинематографии должны быть консолидированы в едином центральном органе исполнительной власти. Также правительство должно обеспечить эффективное управление государственными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере кинематографии", – объяснили в ОП.

Зеленский также ожидает активизации международного сотрудничества "с целью закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии".