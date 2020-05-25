Зеленский поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились объединить усилия в борьбе с COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Об этом 25 мая сообщает сайт Офиса президента.

"Поздравляю вас с назначением на должность премьер-министра и завершением формирования правительства. Поражен вашим политическим мастерством – история формирования правительства единства просто невероятна", – отметил Зеленский.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества двух государств и договорились объединить усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

"Израиль – это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", – сказал Зеленский. Нетаньяху пообещал, что израильское правительство рассмотрит этот запрос.

Помимо этого, Зеленский призвал израильскую сторону в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле, которое было подписано 21 января 2019 года.

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с коронавирусом.

Кнессет утвердил новое правительство Израиля 17 мая. Для его формирования израильскому парламенту потребовалось 500 дней.

Политический кризис в стране продолжался примерно полтора года.

26 декабря 2018 года Кнессет принял решение о самороспуске и назначении досрочных выборов из-за разногласий по поводу правительственного законопроекта о призыве в армию ортодоксальных иудеев.

Голосование состоялось в апреле 2019 года – по итогам ни одна из партий не смогла получить достаточное количество мест в парламенте для формирования правительства. Та же ситуация повторилась в сентябре 2019-го и марте 2020-го.

Если бы партии "Ликуд" и "Кахоль Лаван" не смогли договориться, в стране назначили бы четвертые за год внеочередные выборы в Кнессет.