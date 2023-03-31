Зеленский встретился с премьером Словении, поблагодарив за оружие и помощь беженцам

Голоб в числе других европейских политиков приехал в Киев на годовщину освобождения от оккупантов Бучи Киевской области Фото: president.gov.ua

Он поблагодарил его за помощь, которую Любляна оказывает Киеву с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, и, в частности, за новый пакет военный помощи, о котором недавно объявило правительство Словении.

"Хочу поблагодарить вас за то, что нашли время посетить нас в столь важный день – день деоккупации Бучи. Также благодарен за всю помощь, которую вы предоставили Украине для укрепления на поле боя", – сказал украинский президент.

Он отметил готовность Словении присоединиться к имплементации украинской формулы мира, ее участие в восстановлении освобожденных территорий, в частности в Житомирской и Харьковской областях. Отдельно Зеленский поблагодарил Словению за теплое отношение к украинцам, которые нашли там убежище от российской агрессии.

Кроме Голоба, 31 марта в Украину прибыли президент Молдовы Майя Санду и премьер-министры Словакии Эдуард Хегер и Хорватии Андрей Пленкович. Вместе с ними Зеленский посетил Бучу Киевской области, где они почтили память погибших во время российской оккупации жителей города.