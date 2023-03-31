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Зеленский встретился с премьером Словении, поблагодарив за оружие и помощь беженцам

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Голоб в числе других европейских политиков приехал в Киев на годовщину освобождения от оккупантов Бучи Киевской области
Голоб в числе других европейских политиков приехал в Киев на годовщину освобождения от оккупантов Бучи Киевской области
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта провел переговоры с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Об этом сообщает сайт главы государства.

Он поблагодарил его за помощь, которую Любляна оказывает Киеву с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, и, в частности, за новый пакет военный помощи, о котором недавно объявило правительство Словении.

"Хочу поблагодарить вас за то, что нашли время посетить нас в столь важный день – день деоккупации Бучи. Также благодарен за всю помощь, которую вы предоставили Украине для укрепления на поле боя", – сказал украинский президент.

Он отметил готовность Словении присоединиться к имплементации украинской формулы мира, ее участие в восстановлении освобожденных территорий, в частности в Житомирской и Харьковской областях. Отдельно Зеленский поблагодарил Словению за теплое отношение к украинцам, которые нашли там убежище от российской агрессии.

Кроме Голоба, 31 марта в Украину прибыли президент Молдовы Майя Санду и премьер-министры Словакии Эдуард Хегер и Хорватии Андрей Пленкович. Вместе с ними Зеленский посетил Бучу Киевской области, где они почтили память погибших во время российской оккупации жителей города.

Контекст:

Словения поддерживает Киев после полномасштабного вторжения в Украину российской армии, в частности, предоставив гуманитарную помощь и оборудование для разминирования, а также военную технику – 35 бронированных машин пехоты и 28 танков.

В июле Украину посещала глава МИД Словении Таня Файон. Она посетила освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области. На брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой Файон заявила, что Словения продолжит оказывать гуманитарную помощь, а также обещала оборудование, необходимое для разминирования территорий. По словам Файон, Словения поможет Украине в восстановлении Харькова, в частности – общественного транспорта и Харьковского института протезирования.

Теги: Украина, военная помощь, Братислава, Владимир Зеленский, Словения, премьер-министр, встреча
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