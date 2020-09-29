Зеленский создал координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании консультативно-совещательного органа в сфере градостроительства.

В Украине 29 сентября создан координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Координационный совет будет функционировать как консультативно-совещательный орган при президенте.

"Сформирован с целью создания надлежащих условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства", – говорится в сообщении.

Основными задачами координационного совета указаны:

изучение проблемных вопросов, возникающих при реализации права граждан на жилье, обеспечении прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, и установление предпосылок их возникновения;

системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства;

мониторинг состояния выполнения актов законодательства в сфере градостроительства;

выработка предложений президенту относительно стимулирования и развития инвестиционной деятельности в сфере градостроительства, внедрение эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, решение проблемных вопросов в сфере градостроительства.

В указе президента сообщается, что руководитель Офиса президента Украины в месячный срок должен внести предложения по персональному составу координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.