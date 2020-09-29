Зеленский создал координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства

В Украине 29 сентября создан координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Координационный совет будет функционировать как консультативно-совещательный орган при президенте.
"Сформирован с целью создания надлежащих условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства", – говорится в сообщении.
Основными задачами координационного совета указаны:
В указе президента сообщается, что руководитель Офиса президента Украины в месячный срок должен внести предложения по персональному составу координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.