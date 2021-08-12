Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики. Ее возглавил Ермак

Зеленский учредил группу, которая будет давать предложения для ускорения инновационного развития экономики Фото: president.gov.ua

Ее целью является создание платформы для выработки предложений по ускорению инновационного развития экономики, отметили на сайте Офиса президента.

Рабочей группе предложено внести предложения касательно:

первоочередных мер по развитию цифровой трансформации экономики, внедрению технологических инноваций в производственные процессы;

направлений реализации инновационных проектов для активизации перспективных сфер экономики, внедрения новых подходов и стандартов осуществления деятельности в соответствующих сферах;

создания условий для реализации приоритетных для государства инновационных проектов и развития технологических компаний.

Главой рабочей группы Зеленский назначил руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В группу также вошли: соучредитель общественной организации "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин; заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков; народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Диденко; советник главы ОПУ Дарья Заривна; директор Фонда развития инноваций Павел Карташов; советник главы ОПУ Тимофей Милованов; заметситель министра экономики Ирина Новикова; член набсовета Госконцерна "Укроборонпром" Александр Носов; нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа; замглавы ОПУ Юлия Свириденко; замглавы ОПУ Андрей Сибига; основатель ООО "ТА Венчурс" Виктория Тигипко; вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.