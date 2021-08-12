Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики. Ее возглавил Ермак

Ее целью является создание платформы для выработки предложений по ускорению инновационного развития экономики, отметили на сайте Офиса президента.
Рабочей группе предложено внести предложения касательно:
Главой рабочей группы Зеленский назначил руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
В группу также вошли: соучредитель общественной организации "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин; заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков; народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Диденко; советник главы ОПУ Дарья Заривна; директор Фонда развития инноваций Павел Карташов; советник главы ОПУ Тимофей Милованов; заметситель министра экономики Ирина Новикова; член набсовета Госконцерна "Укроборонпром" Александр Носов; нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа; замглавы ОПУ Юлия Свириденко; замглавы ОПУ Андрей Сибига; основатель ООО "ТА Венчурс" Виктория Тигипко; вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.