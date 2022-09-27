Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах и назначил посла на Мальте

Зеленский освободил от занимаемых должностей послов Украины в Швейцарии и Нидерландах Фото: depositphotos.com

"Освободить Кононенко Максима Алексеевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и от должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", – говорится в указе №669/2022.

Другим указом (№670/2022) Зеленский освободил Артема Рыбченко от должностей посла Украины в Швейцарской Конфедерации и посла Украины в Княжестве Лихтенштейн.

Еще одним указом (№671/2022) посол Украины при Ватикане Андрей Юраш назначен послом Украины при Суверенном военном ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.