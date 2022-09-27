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Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах и назначил посла на Мальте

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Зеленский освободил от занимаемых должностей послов Украины в Швейцарии и Нидерландах
Зеленский освободил от занимаемых должностей послов Украины в Швейцарии и Нидерландах
Фото: depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей посла Украины в Нидерландах Максима Кононенко, а также посла в Швейцарской Конфедерации и Лихтенштейне Артема Рыбченко. Соответствующие документы опубликованы 27 сентября на сайте главы государства.

"Освободить Кононенко Максима Алексеевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и от должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", – говорится в указе №669/2022.

Другим указом (№670/2022) Зеленский освободил Артема Рыбченко от должностей посла Украины в Швейцарской Конфедерации и посла Украины в Княжестве Лихтенштейн.

Еще одним указом (№671/2022) посол Украины при Ватикане Андрей Юраш назначен послом Украины при Суверенном военном ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Контекст:

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии, Любовь Непоп с должности посла в Венгрии, Евгения Перебийниса с должности посла в Чехии, Вячеслава Яцюка с должности посла в Норвегии, а также Игоря Полиха, который представлял Украину (в том числе по совместительству) в Бангладеш, Индии, Мальдивах, Шри-Ланке и Непале.

Зеленский объяснил массовое увольнение послов ротацией дипломатов.

Теги: Украина, Нидерланды, Швейцария, Владимир Зеленский, посол, послы
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