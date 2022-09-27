Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах и назначил посла на Мальте

"Освободить Кононенко Максима Алексеевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и от должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", – говорится в указе №669/2022.
Другим указом (№670/2022) Зеленский освободил Артема Рыбченко от должностей посла Украины в Швейцарской Конфедерации и посла Украины в Княжестве Лихтенштейн.
Еще одним указом (№671/2022) посол Украины при Ватикане Андрей Юраш назначен послом Украины при Суверенном военном ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.
9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии, Любовь Непоп с должности посла в Венгрии, Евгения Перебийниса с должности посла в Чехии, Вячеслава Яцюка с должности посла в Норвегии, а также Игоря Полиха, который представлял Украину (в том числе по совместительству) в Бангладеш, Индии, Мальдивах, Шри-Ланке и Непале.
Зеленский объяснил массовое увольнение послов ротацией дипломатов.