Зеленский в мае может отправиться в Германию на вручение премии Карла Великого – СМИ

Зеленский с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину еще не посещал Германию Фото: EPA

Издание пишет, что на вручении премии канцлер ФРГ Олаф Шольц произнесет речь, а Зеленский прибудет на мероприятие лично.

Это может быть первый его визит в Германию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Премия Карла Великого должна была быть вручена 18 мая, но поскольку Шольц направляется на саммит G7 в Японию, церемония награждения будет перенесена на выходные.

Издание отметило, что возможная встреча Зеленского и Шольца в Аахене "может открыть новую главу дружбы".