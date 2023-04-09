Зеленский в мае может отправиться в Германию на вручение премии Карла Великого – СМИ

Издание пишет, что на вручении премии канцлер ФРГ Олаф Шольц произнесет речь, а Зеленский прибудет на мероприятие лично.
Это может быть первый его визит в Германию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Премия Карла Великого должна была быть вручена 18 мая, но поскольку Шольц направляется на саммит G7 в Японию, церемония награждения будет перенесена на выходные.
Издание отметило, что возможная встреча Зеленского и Шольца в Аахене "может открыть новую главу дружбы".
Премию имени Карла Великого вручают с 1950 года за вклад в объединение Европы, информирует "Немецкая волна".
16 декабря 2022 года стало известно, что Зеленский и украинский народ стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого за 2023 год. "Мы подчеркиваем тот факт, что Украина является частью Европы и что ее население и представители ее правительства во главе с президентом Владимиром Зеленским поддерживают и защищают европейские ценности", – заявили в комитете премии.