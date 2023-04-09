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Зеленский в мае может отправиться в Германию на вручение премии Карла Великого – СМИ

Зеленский с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину еще не посещал Германию
Зеленский с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину еще не посещал Германию
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в немецкий Аахен на вручение Международной премии имени Карла Великого. Об этом 9 апреля со ссылкой на источники сообщил Bild am Sonntag.

Издание пишет, что на вручении премии канцлер ФРГ Олаф Шольц произнесет речь, а Зеленский прибудет на мероприятие лично.

Это может быть первый его визит в Германию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Премия Карла Великого должна была быть вручена 18 мая, но поскольку Шольц направляется на саммит G7 в Японию, церемония награждения будет перенесена на выходные.

Издание отметило, что возможная встреча Зеленского и Шольца в Аахене "может открыть новую главу дружбы". 

Контекст:

Премию имени Карла Великого вручают с 1950 года за вклад в объединение Европы, информирует "Немецкая волна".

16 декабря 2022 года стало известно, что Зеленский и украинский народ стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого за 2023 год. "Мы подчеркиваем тот факт, что Украина является частью Европы и что ее население и представители ее правительства во главе с президентом Владимиром Зеленским поддерживают и защищают европейские ценности", – заявили в комитете премии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, премия, Владимир Зеленский, визит
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