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Зеленский заявил, что сомневается в эффективности антикризисных программ правительства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время для создания в стране "огромного" количества рабочих мест.

Зеленский: Это красиво звучит. Но многие пострадали, потеряли работу, ушли в вынужденный отпуск
Зеленский: Это красиво звучит. Но многие пострадали, потеряли работу, ушли в вынужденный отпуск
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания 3 августа заявил, что сомневается в эффективности антикризисных программ правительства. Об этом сообщает сайт главы государства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко доложил президенту о результатах экономических мер, введенных для минимизации негативного влияния эпидемии коронавируса.

По словам министра, правительство возмещает две трети зарплаты 358 тыс. гражданам, трудоустроенным 180 тыс. физлицам-предпринимателям, которые находятся в вынужденных временных отпусках и поэтому потеряли оплату труда.

Петрашко отметил, что Кабмин максимально упростил выплаты по безработице, предоставляя помощь 510 тыс. граждан, а также продолжает реализацию программы "Доступные кредиты 5–7–9%".

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что не уверен, действительно ли эти программы предметно помогают большому количеству украинцев.

"Это красиво звучит. Но многие пострадали, потеряли работу, ушли в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают гораздо меньше. Государство должно давать возможности делать что-то самому либо обеспечивать место работы. Настал тот момент жизни, когда надо создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должен отыграть в этом стратегическую роль", – сказал президент.

С 12 марта в Украине был введен карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. С 11 мая карантинные ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Правительство ввело программы помощи гражданам для минимизации последствий карантина. В частности,  22 апреля Кабмин Украины установил пособие по частичной безработице, за получением выплат украинцы могут обращаться в центры занятости.

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Теги: Украина, безработица, эпидемия, экономика, бизнес, помощь, Владимир Зеленский, пособия, выплаты, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, компенсация, Игорь Петрашко
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