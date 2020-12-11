Зеленский заявил, что в 2020 году Украина провела "исторические реформы"

По словам президента Украины Владимира Зеленского, реформы, которые были проведены в стране в 2020 году, стали возможны благодаря сотрудничеству с бизнес-сообществом.

В 2020 году в Украине провели "исторические реформы". Об этом президент Владимир Зеленский заявил 11 декабря в ходе международной конференции, посвященной инвестированию в Украину, информирует сайт главы государства.

"По словам президента, несмотря на вызовы, в течение 2020 года Украина с помощью бизнес-сообщества осуществила исторические реформы: приняла законодательство о введении рынка земли, повысила прозрачность налоговой системы, поддержала бизнес доступными кредитами, начала открытую приватизацию, подписала первые концессионные соглашения. Также была запущена "Дія" – цифровая платформа для бизнеса и граждан", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен".

"Украина – динамическая европейская страна, которая совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы конкурировать на мировом уровне, создавать новые возможности для бизнеса и увеличивать прямые иностранные инвестиции", – заявил глава государства.

Президентом Зеленский был избран в 2019 году. После этого в стране прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, которые позволили пропрезидентской партии "Слуга народа" сформировать монобольшинство в парламенте.