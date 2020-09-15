ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что в украинской политике есть лучшие комики и актеры, чем он

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что политика в стране иногда похожа на сериал, но реальность "намного сложнее" кино.

Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской политике есть лучшие комики и актеры, чем он. Об этом глава государства сказал австрийскому изданию Wiener Zeitung в интервью, которое было опубликовано 14 сентября.

Зеленский объяснил, что понял это, когда сам вышел на политическую арену Украины.

При этом количество комиков и актеров в политике страны президент охарактеризовал словом "многие".

По словам Зеленского, политика в Украине "иногда действительно похожа на сериал", но реальность "намного сложнее" кинематографа. В частности, он отметил, что война на Донбассе "происходит в реальном мире".

До ухода в политику шоумен и актер Зеленский руководил студией "Квартал 95".

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность.

Теги: Украина, кино, политика, Владимир Зеленский, сериал, актер, президент, война на Донбассе, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Pink рассказала, что спасло ее брак с мотогонщиком Хартом
Pink рассказала, что спасло ее брак с мотогонщиком Хартом
"Человек в этот момент перестает жить!". Лазарев рассказал об обидах
"Человек в этот момент перестает жить!". Лазарев рассказал об обидах
"Зачем так оголять грудь?", "Куда уже больше откровенности", "Богиня". Образ Тины Кароль обсуждают в сети
"Зачем так оголять грудь?", "Куда уже больше откровенности", "Богиня". Образ Тины Кароль обсуждают в сети
"Продлили себе лето". Яма поделился пляжным снимком
"Продлили себе лето". Яма поделился пляжным снимком
  "Вы настоящие рок-звезды". O.Torvald выпустили ролик, посвященный айтишникам. Видео
  "Вы настоящие рок-звезды". O.Torvald выпустили ролик, посвященный айтишникам. Видео
Шейк полностью оголилась для фото
Шейк полностью оголилась для фото
  "007: Не время умирать". Вышел трейлер фильма о Джеймсе Бонде с Малеком. Видео
  "007: Не время умирать". Вышел трейлер фильма о Джеймсе Бонде с Малеком. Видео
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
alyona alyona: Хочу доказать, что пышкам подвластны все танцевальные па
alyona alyona: Хочу доказать, что пышкам подвластны все танцевальные па
Ризатдинова стала ведущей
Ризатдинова стала ведущей
Галкин снял видео с Пугачевой в салоне автомобиля
Галкин снял видео с Пугачевой в салоне автомобиля
"Смелая!" Бурмака искупалась в сентябре в речке
"Смелая!" Бурмака искупалась в сентябре в речке
Каменских назвала дату выхода нового альбома
Каменских назвала дату выхода нового альбома
"Не ленитесь". Волочкова показала упражнения для мышц пресса, спины и ягодиц
"Не ленитесь". Волочкова показала упражнения для мышц пресса, спины и ягодиц
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Клум показала архивное фото без одежды в день рождения сына
Клум показала архивное фото без одежды в день рождения сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS