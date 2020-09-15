Президент Украины Владимир Зеленский считает, что политика в стране иногда похожа на сериал, но реальность "намного сложнее" кино.

Зеленский стал президентом Украины в 2019 году Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской политике есть лучшие комики и актеры, чем он. Об этом глава государства сказал австрийскому изданию Wiener Zeitung в интервью, которое было опубликовано 14 сентября.

Зеленский объяснил, что понял это, когда сам вышел на политическую арену Украины.

При этом количество комиков и актеров в политике страны президент охарактеризовал словом "многие".

По словам Зеленского, политика в Украине "иногда действительно похожа на сериал", но реальность "намного сложнее" кинематографа. В частности, он отметил, что война на Донбассе "происходит в реальном мире".

До ухода в политику шоумен и актер Зеленский руководил студией "Квартал 95".

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность.