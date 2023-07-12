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Журналист Иванов: Нужно наконец что-то делать с украинскими активами российских олигархов, в том числе Федорычева. Пора их арестовать и национализировать

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Федорычев родился в Красноярске, живет в Монако, а зарабатывает в Украине, заявил Иванов
Федорычев родился в Красноярске, живет в Монако, а зарабатывает в Украине, заявил Иванов
Фото: qirim.news

Российский бизнесмен Алексей Федорычев который требует снять с себя санкции, наложенные в Украине и отменить указ президента об этом, и заседание суда по этому поводу состоится 17 июля. Об этом сообщил в своем Facebook украинский журналист Сергей Иванов.

"Федорычев попал под санкции СНБО в 2019-м и 2022 годах за, цитирую, "коммерческую деятельность в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине". Родился этот черт в Красноярске, живет в Монако, а зарабатывает в Украине: он владелец крупнейшего стивидора: "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения". Бизнес его процветает, особенно во время полномасштабного вторжения, ведь порт, причалы и терминалы TIS – основные ворота зернового коридора. Интересно, как российский олигарх выбил себе такой лакомый кусок и не было ли его включение в экспортную цепь принципиальным требованием России?" – написал журналист.

Он добавил, что Федорычева разыскивают украинские правоохранители по делу о хищении в Государственной зерновой корпорации.

"Он коррумпировал руководителей корпорации, скупал зерно дешево и продавал с большой наценкой. В 90-е и 2000-е Федорычев подозревался правоохранительными органами Франции и Италии в отмывании денег мафии, торговле оружием и наркотиками. В юридических кругах широко известно, что Федорычев бегал за судьями Верховного Суда с предложениями взяток. Надеюсь, что безуспешно. Хотя после скандала с главой Верховного Суда трудно быть в чем-то уверенным. Если суд примет сторону российского олигарха, скандал с Князевым заиграет новыми красками, учитывая, что олигарх [бывший народный депутат Украины, бизнесмен Константин] Жеваго, за дело которого давали взятку [бывшему главе Верховного Суда Всеволоду] Князеву – бизнес-партнер Федоричева, они вместе владеют портом ТИС-Руда", – подчеркнул Иванов.

Журналист убежден, что портовый гигант в Украине не может быть активом россиянина.

"Во всяком случае, нужно наконец что-то делать с украинскими активами российских олигархов. Речь идет как о Федорычеве в частности, так и обо всех в целом. Пора арестовать и национализировать их. Мы постоянно требуем от мира усиления санкционного давления, но не всегда сами действуем симметрично по отношению к тем, кто финансирует российскую агрессию", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/applecrysis/posts/pfbid022PtXdx8z22zTLBFyXU6Gh3Y9qCCwXawkEbczK8ctCKwKcoHX7LGyzUbdoeHr9XGul

Теги: Россия, санкции, СНБО, бизнес, Сергей Иванов, олигархи, суд
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