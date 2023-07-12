Журналист Иванов: Нужно наконец что-то делать с украинскими активами российских олигархов, в том числе Федорычева. Пора их арестовать и национализировать

"Федорычев попал под санкции СНБО в 2019-м и 2022 годах за, цитирую, "коммерческую деятельность в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине". Родился этот черт в Красноярске, живет в Монако, а зарабатывает в Украине: он владелец крупнейшего стивидора: "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения". Бизнес его процветает, особенно во время полномасштабного вторжения, ведь порт, причалы и терминалы TIS – основные ворота зернового коридора. Интересно, как российский олигарх выбил себе такой лакомый кусок и не было ли его включение в экспортную цепь принципиальным требованием России?" – написал журналист.

Он добавил, что Федорычева разыскивают украинские правоохранители по делу о хищении в Государственной зерновой корпорации.

"Он коррумпировал руководителей корпорации, скупал зерно дешево и продавал с большой наценкой. В 90-е и 2000-е Федорычев подозревался правоохранительными органами Франции и Италии в отмывании денег мафии, торговле оружием и наркотиками. В юридических кругах широко известно, что Федорычев бегал за судьями Верховного Суда с предложениями взяток. Надеюсь, что безуспешно. Хотя после скандала с главой Верховного Суда трудно быть в чем-то уверенным. Если суд примет сторону российского олигарха, скандал с Князевым заиграет новыми красками, учитывая, что олигарх [бывший народный депутат Украины, бизнесмен Константин] Жеваго, за дело которого давали взятку [бывшему главе Верховного Суда Всеволоду] Князеву – бизнес-партнер Федоричева, они вместе владеют портом ТИС-Руда", – подчеркнул Иванов.

Журналист убежден, что портовый гигант в Украине не может быть активом россиянина.

"Во всяком случае, нужно наконец что-то делать с украинскими активами российских олигархов. Речь идет как о Федорычеве в частности, так и обо всех в целом. Пора арестовать и национализировать их. Мы постоянно требуем от мира усиления санкционного давления, но не всегда сами действуем симметрично по отношению к тем, кто финансирует российскую агрессию", – подчеркнул он.