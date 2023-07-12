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Российские олигархи пытаются сохранить свой бизнес в Украине и используют для этого подставные компании – политолог

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Игорь Петренко: Украина в этом процессе должна лидировать и показывать пример другим
Игорь Петренко: Украина в этом процессе должна лидировать и показывать пример другим
Фото: uatv.ua

За 16 месяцев полномасштабной войны правительство конфисковало активы только отдельных российских олигархов: представители страны-агрессора изобретают сложные схемы, чтобы скрыть свою собственность в Украине. Об этом говорится в материале политолога Игоря Петренко "Охота за российским бизнесом: что сделала Украина за полтора года и кто тормозит процесс?", который опубликовал "Фокус".

Автор статьи отмечает, что, по данным платформы Vkursi, на украинском рынке продолжают работать более 20 тысяч компаний, имеющих прямую связь с Россией. C начала полномасштабной войны количество таких предприятий уменьшилось всего на 12,5%. В прошлом году украинцы заплатили компаниям с российскими владельцами почти 23 млрд грн – сумма сопоставима с одним из недавних пакетов военной помощи США для Украины.

"Среди компаний, имеющих российские корни, – ряд облэнерго, стратегические предприятия и знакомые каждому украинцу бренды", – отмечает Петренко.

По мнению эксперта, наиболее действенным законодательным механизмом конфискации активов российских бизнесменов в Украине является механизм, прописанный в законе "О санкциях", который заработал в мае прошлого года. Он предусматривает, что активы любого подсанкционного лица могут быть взысканы в доход государства: соответствующее решение принимает Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по иску Министерства юстиции. Уже вступили в законную силу 20 таких решений ВАКС. 11 из них касаются не крупного бизнеса, а российских депутатов и ректоров, имеющих имущество в аннексированном Крыму.

Кроме того, в случае с российским олигархом Олегом Дерипаской суд конфисковал не все связанные с ним предприятия, которые хотел взыскать Минюст. Ведомство также проиграло суд первой инстанции по делу против россиянина Михаила Шелкова, который за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ переоформил свой Демуринский горно-обогатительный комбинат и еще ряд фирм на украинку Светлану Ильте, заключив, как убеждены в Минюсте, фиктивное соглашение о продаже.

“В чем причина таких неудач Министерства юстиции в судах? В ведомстве жалуются на нехватку специалистов: в профильном департаменте [санкционной политики], по словам [замглавы Минюста] Ирины Мудрой, работает около 20 человек, которых недостаточно, чтобы выполнять большую по объему аналитическую работу – распутывать сложные схемы маскировки собственности – "матрешки" из офшоров, трастов и т.п.”, – говорится в статье.

Автор приводит примеры схем, применяемых россиянами, чтобы сохранить свою собственность в Украине. Так, российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин переписали свою группу компаний VS Energy, в которую, в частности, входят восемь украинских облэнерго, на родственников и бизнес-партнеров – граждан ЕС. 28 июня Минюст обратился в суд, чтобы конфисковать эти активы.

Другой пример – один из крупнейших в Украине производителей стирального порошка "Винницабытхим" (ТМ "Ушастый нянь"), принадлежавший российскому АО "Невская косметика". Предприятие арестовали и передали в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое нашло ему управляющего – ООО "Крайтекс-Сервис". Однако его работу пытается заблокировать не допущенное к конкурсу ООО "МДМ". Эта компания может быть подставной и использоваться бывшими владельцами, чтобы вернуть себе завод, отмечает автор материала.

Петренко убежден, что конфискация российских бизнес-активов – еще один важный фронт в войне Украины за независимость.

"Украина в этом процессе должна лидировать и показывать пример другим, так же, как наши Вооруженные силы показывают миру пример мужества на поле боя", – отмечает эксперт. 

Теги: Россия, Украина, санкции, бизнес, олигархи, АРМА, суд, ВАКС
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