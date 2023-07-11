"Сейчас объективно сказать, является ли человек олигархом, невозможно". В ОП не планируют вводить реестр олигархов во время войны

"Сейчас война. Сегодня даже большой бизнес очень многое потерял. Сегодня объективно сказать, является ли человек олигархом, невозможно, учитывая, что эти люди теряют активы стоимостью в миллиарды долларов. Сейчас составлять реестры и бегать, говорить: "Мы составили реестр" – ну, это неразумно", – сказал он.
Замглавы ОП напомнил, что Венецианская комиссия настаивала на том, чтобы отложить имплементацию закона об олигархах.
"В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, оно [реестр олигархов] не ко времени. Дать объективную оценку сложно. Это того не стоит. Надо выиграть войну, а затем сесть и посмотреть на конкретную "карту боя", – считает Смирнов.
В то же время он обратил внимание, что, кроме закона об олигархах, есть другие, более конкретные и точечные законы, направленные на борьбу с "чрезмерным влиянием и вмешательством во внутриполитическую жизнь".
В частности, отметил Смирнов, сейчас в парламенте на рассмотрении во втором чтении находится законопроект об Антимонопольном комитете, который, по его словам, значительно усиливает возможности государства в качестве регулятора, усиливает антитрастовые меры.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект "О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования; является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке; стоимость его активов превышает миллион прожиточных минимумов.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать СНБО – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
9 июня 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил в интервью Forbes, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность, так как "люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния".
В июне 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения. В июле секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что реестр олигархов готов.
24 февраля 2023 года Кабмин принял решение отсрочить запуск реестра олигархов. Нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский объяснял, что это сделано, чтобы дождаться выводов Венецианской комиссии.
В июне 2023 года Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах.