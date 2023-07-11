"Сейчас объективно сказать, является ли человек олигархом, невозможно". В ОП не планируют вводить реестр олигархов во время войны

Смирнов о реестре олигархов: В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, он не ко времени Фото: president.gov.ua

"Сейчас война. Сегодня даже большой бизнес очень многое потерял. Сегодня объективно сказать, является ли человек олигархом, невозможно, учитывая, что эти люди теряют активы стоимостью в миллиарды долларов. Сейчас составлять реестры и бегать, говорить: "Мы составили реестр" – ну, это неразумно", – сказал он.

Замглавы ОП напомнил, что Венецианская комиссия настаивала на том, чтобы отложить имплементацию закона об олигархах.

"В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, оно [реестр олигархов] не ко времени. Дать объективную оценку сложно. Это того не стоит. Надо выиграть войну, а затем сесть и посмотреть на конкретную "карту боя", – считает Смирнов.

В то же время он обратил внимание, что, кроме закона об олигархах, есть другие, более конкретные и точечные законы, направленные на борьбу с "чрезмерным влиянием и вмешательством во внутриполитическую жизнь".

В частности, отметил Смирнов, сейчас в парламенте на рассмотрении во втором чтении находится законопроект об Антимонопольном комитете, который, по его словам, значительно усиливает возможности государства в качестве регулятора, усиливает антитрастовые меры.