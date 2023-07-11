ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Сейчас объективно сказать, является ли человек олигархом, невозможно". В ОП не планируют вводить реестр олигархов во время войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Смирнов о реестре олигархов: В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, он не ко времени
Смирнов о реестре олигархов: В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, он не ко времени
Фото: president.gov.ua

Реализация положений закона об олигархах, в том числе составление реестра олигархов, сейчас несвоевременно, считает заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 июля.

"Сейчас война. Сегодня даже большой бизнес очень многое потерял. Сегодня объективно сказать, является ли человек олигархом, невозможно, учитывая, что эти люди теряют активы стоимостью в миллиарды долларов. Сейчас составлять реестры и бегать, говорить: "Мы составили реестр" – ну, это неразумно", – сказал он.

Замглавы ОП напомнил, что Венецианская комиссия настаивала на том, чтобы отложить имплементацию закона об олигархах.

"В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, оно [реестр олигархов] не ко времени. Дать объективную оценку сложно. Это того не стоит. Надо выиграть войну, а затем сесть и посмотреть на конкретную "карту боя", – считает Смирнов.

В то же время он обратил внимание, что, кроме закона об олигархах, есть другие, более конкретные и точечные законы, направленные на борьбу с "чрезмерным влиянием и вмешательством во внутриполитическую жизнь".

В частности, отметил Смирнов, сейчас в парламенте на рассмотрении во втором чтении находится законопроект об Антимонопольном комитете, который, по его словам, значительно усиливает возможности государства в качестве регулятора, усиливает антитрастовые меры.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект "О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования; является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке; стоимость его активов превышает миллион прожиточных минимумов.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать СНБО – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

9 июня 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил в интервью Forbes, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность, так как "люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния".

В июне 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения. В июле секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что реестр олигархов готов

24 февраля 2023 года Кабмин принял решение отсрочить запуск реестра олигархов. Нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский объяснял, что это сделано, чтобы дождаться выводов Венецианской комиссии.

В июне 2023 года Венецианская комиссия рекомендовала Украине  отложить имплементацию закона об олигархах. 

Теги: Верховная Рада, бизнес, Венецианская комиссия, закон, олигархи, война России против Украины, активы, Андрей Смирнов, Офис президента Украины, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Галина ГРИШИНА
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
Галина ГРИШИНА
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Галина ГРИШИНА
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья. Она посвятила пост 500 дням войны
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья. Она посвятила пост 500 дням войны
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
Галина ГРИШИНА
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
Галина ГРИШИНА
"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу". Финский министр сыграл "Ой, у лузі червона калина" на виолончели
"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу". Финский министр сыграл "Ой, у лузі червона калина" на виолончели
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (109861)
2
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (47821)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (44894)
4
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (27545)
5
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (27258)
6
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии (17601)
7
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (14644)
8
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице (14064)
 
 
 
 